Não pode acontecer, Bewley está certo. Retornos dispensários e críticos. De Ketelaere e melhor desempenho

A análise Milan-Napoli parte de um fato. Os rossoneri não perdem há 22 partidas consecutivas desde janeiro passado contra o Spezia. E antes de se render aos Azzurri, este time deu tudo e merecia um empate, mas o futebol é sarcástico, e nem sempre você colhe o que planta. O Milan perdeu apesar de dominar a maior parte da partida, principalmente no primeiro tempo, e teve muitas chances de gol (o travessão de Kalulu é o mais emocionante). Jogou sem seu instrumentista mais importante e decisivo, o que mostra que o desempenho coral de Pioli também pode ser aplicado sem Leão, Rebic, Origi e Ibra, mas no final ele saiu do San Siro sem pontos. Um resultado amargo e cínico que deixa toda a equipe insatisfeita. As palavras de Pioli no final da partida são a síntese perfeita: “Se você joga bem, não perde”. E essa é a verdade, porque o Milan detém a invencibilidade, porque o Napoli continua sendo um tabu desde 2014 e porque o arranjo na estação não é excepcional. Mas acima de tudo porque quando você coloca um time bem equipado como o Napoli debaixo da mesa sem nem perceber, então há arrependimento. “Só marcamos um gol, muito pouco do que fizemos. É uma decepção, não deveríamos ter perdido”, repetiu Pioli.

O teste do Milan contra o Napoli foi convincente, a equipe cresceu ainda mais e se há descontentamento é evidência de que a mentalidade também está mudando. Voltando do intervalo, uma série de vitórias será necessária para colocar as coisas de volta na classificação, mais importante do que é possível ver o Milan contra o Napoli. No entanto, Rebek e Origi devem ser restaurados, para dar mais opções ao técnico rossonero. No Milanello, espera-se obter o extremo croata o mais rápido possível, enquanto no Origi, a situação é monitorada diariamente diretamente da Bélgica. Infelizmente para o Milan, mesmo Hernandez e Calábria não estavam em sua melhor forma após a partida contra a Azzurra. O lateral Dest foi substituído no segundo tempo devido a um desconforto nos músculos flexores, enquanto Hernandez não retornou a ligação da seleção francesa devido a um problema nos adutores. Será cuidadosamente avaliado durante essas horas para entender se há uma praga e quanto tempo ficar do lado de fora. Também cansado com Tonali que, no entanto, permanecerá na seleção. Será importante para Pioli tentar recuperá-los após o intervalo, com a esperança de que nenhum outro titular do Milan tenha problemas com suas seleções.

Leva tempo para ver o verdadeiro Charles de Kettleri. A abordagem do belga ao reino rossonero foi um pouco mais tímida do que o esperado. O jogador tem grandes qualidades técnicas, é elegante ao tocar a bola e tem excelente visão de jogo. Mas tem que ser mais estável. Contra o Napoli foi talvez o melhor desempenho pela continuidade. Ele entrou no negócio mais perigoso do Milan e até mesmo seus companheiros de equipe o procuraram com persistência ainda maior. Certamente, espera-se que o jogador marque alguns gols com seus talentos, e no momento ele ainda está seco, mas é apenas uma questão de tempo.