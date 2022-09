“Os referendos no Donbass são de grande importância não apenas para a proteção sistemática da população da República de Lugansk, Donetsk e outros territórios libertados, mas também para a restauração da justiça histórica.” Assim, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, está pressionando o Telegram para realizar referendos sobre a anexação nas chamadas repúblicas separatistas pró-Rússia da Ucrânia. “A invasão do território da Rússia é um crime que permite o uso de todas as forças de autodefesa”É por esta razão, acrescenta Medvedev, que os referendos “são muito assustadores em Kyiv e no Ocidente” e “devem ser realizados”.

Por outro lado, as forças armadas ucranianas afundaram uma balsa que transportava soldados e equipamentos russos pelo rio Dnieper, perto de Nova Kakhovka, na região de Kherson. Relatórios independentes de Kyiv. Os militares ucranianos disseram em um comunicado no Facebook: “As tentativas de construir um corredor não resistiram ao fogo das forças ucranianas e pararam”.