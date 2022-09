Ucrânia, um combatente estrangeiro italiano morreu. Referendos para anexar Lugansk e Donetsk de 23 a 27 de setembro – Europa

Benjamin Giorgio Galli, 27, de Varese, morreu enquanto lutava com o Exército de Defesa Internacional da Ucrânia contra o exército russo. E em sua página pessoal no Facebook, em que aparece com uniforme militar e arma na mão, aparecem condolências à família e uma mensagem na qual ele é descrito como o “Herói da Ucrânia”.

A Duma do Estado, a câmara baixa do parlamento russo, Aprovou uma série de emendas ao Código Penal Que prevê penas mais duras em caso de “mobilização”, “lei marcial”, “tempo de guerra” e “conflito armado”. Para a evasão do serviço militar, está prevista uma pena de até dez anos de prisão. Isto foi relatado pela RIA Novosti.

As emendas serão votadas amanhã no Conselho da Federação Russa no Senado antes de serem emitidas pelo presidente Vladimir Putin.

De 23 a 27 de setembroEle irá conduzir infravermelhoReferendo sobre anexação com a Rússia Na República Lam unilateralmente proclamadaOgansk naquilo Donetsk E em parte do território ocupado pelos russos na região ucraniano Zaporizhia.

“Chantagem ingênua com ameaças de “referendo” e histórias de horrorE “mobilizar” aqueles que só sabem lutar contra crianças e pessoas pacíficas. É assim que o medo da derrota se parece. O inimigo está assustado, manipulador primitivo. A Ucrânia resolverá a questão russa. A ameaça só pode ser eliminada pela força.” Assim, Chefe de Gabinete do gabinete do presidente ucraniano Zelensky, Andrey YermakEle comentou no Telegram sobre o anúncio de um referendo nos territórios ocupados e o endurecimento das penalidades da Duma no caso de evasivos do projeto de “mobilização geral”.

Agência ANSA O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em entrevista a canais de televisão norte-americanos, captada pelo Guardian, afirmou que os territórios conquistados pela Rússia devem ser devolvidos à Ucrânia, incluindo a Crimeia.



Para o chanceler alemão Olaf Schulz, os referendos russos de “farsa” para anexar o Donbass à Ucrânia são “inaceitáveis”.

Os índices da Bolsa de Valores de Moscou caíram mais de 10% imediatamente após o anúncio do referendo sobre a anexação da Rússia na região de Donbass e Kherson. Em seguida, houve uma recuperação parcial, com o índice Moex logo após as 15h, horário local (14h na Itália) caindo cerca de 8% e o RTS caindo 7,76%.

No Uzbequistão, encontrei-me com o presidente Putin e tivemos discussões muito profundas com ele. Isso me prova que é Disposto a acabar com esta situação o mais rápido possível. Esta foi a minha impressão, porque a forma como as coisas estão se desenvolvendo agora é um tanto problemática; 200 reféns serão trocados após um acordo entre as duas partes. Acho que vai dar um “importante passo em frente”. Então Presidente turco Recep Tayyip Erdoganem entrevista à TV americana Pbs, foi retomada pelo Guardian acrescentando que seu objetivo “é” “acabar com esta batalha com a paz”.

“Os referendos no Donbass são de grande importância não apenas para a proteção sistemática da população da República de Lugansk, Donetsk e outros territórios libertados, mas também para a restauração da justiça histórica.” Assim, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, está pressionando o Telegram para realizar referendos sobre a anexação nas chamadas repúblicas separatistas pró-Rússia da Ucrânia. “A invasão do território da Rússia é um crime que permite o uso de todas as forças de autodefesa”É por esta razão, acrescenta Medvedev, que os referendos “são muito assustadores em Kyiv e no Ocidente” e “devem ser realizados”.

O exército ucraniano afundou uma balsa que transportava tropas e equipamentos russos pelo rio Dnieper, perto de Nova Kakhovka, na região de Kherson. Relatórios independentes de Kyiv. Os militares ucranianos disseram em um comunicado no Facebook: “As tentativas de construir um corredor não resistiram ao fogo das forças ucranianas e pararam”.