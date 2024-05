“Eu estava lá e foi assim que a luta aconteceu. A garota loira está com rappers todas as noites.”

O caso do suposto espancamento ainda está pendente Cristiano YovinoO “homem do café” citado no documentário “Unica”. Ilary Blasi, Iémen Fedez Ele teria participado, segundo investigações do Ministério Público de Milão. O rapper está sob investigação e as acusações são briga, lesão e agressão em competição. A verdade pode ser revelada através de imagens de câmeras e testemunhos.

Isso também foi discutido na segunda parte do último episódio do Mattino 5. O fotógrafo também esteve em contato com o apresentador Andrea Franco AlagmoO que revelou o que iria acontecer entre o rapper e o personal trainer do clube milanês “The Club”. Os fotógrafos disseram ao vivo que no clube milanês também havia uma mulher conhecida, que é namorada de um conhecido. jogador de futebol do clube milanês.

Revelação

«Posso dar algumas informações – confirmou o fotógrafo Andrea Franco Alagmo no Matino 5 -. Recentemente, vários dos meus colegas recusaram-se a trabalhar na Fedez à noite. Naquela noite não tive tempo de chegar então liguei para um colega e disse: “Olha, ele está nessa boate com uns amigos, quer ir?” Ele me diz “olha, prefiro não fazer isso, porque você sabe como funciona a noite, ele pode me pegar e eu realmente não quero discutir então vou apenas evitar”. No entanto, não existem apenas as testemunhas de que fala, mas há muitas outras que dizem a verdade. Porque a briga começou dentro de uma boate famosa. Alguém me jurou que também estava presente uma pessoa conhecida, que é namorada de um famoso jogador de futebol do clube italiano Milan. Porque esses são detalhes muito importantes.”

O fotógrafo acrescentou: “O caminhão? Provavelmente é ele. Também viajando com caminhão, tudo provavelmente teve origem na mulher. Essa garota vê muito. Ele está praticamente com ela todas as noites e ela está sempre lá. Todos foram entrevistados pelos Carabinieri e também foram feitas gravações do prédio. Olha, houve uma grande briga na boate. Eles me contaram sobre empurrar, na verdade empurraram um ao outro para a sala privada. “Então também tinha algo grande no local, antes da praça embaixo do apartamento do Cristiano”.

