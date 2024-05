Era 2024, o filme sobre Maria Schneider versus Bertolucci

HApenas começando, no entanto Festival de Cinema de Cannes 2024 Ele já tem um dos títulos mais comentados. E Mariao Um filme dirigido por Jessica Palud baseado na vida torturada de Maria Schneider Post Último tango em Paris. No projeto de lei da primeira seção, ele será lançado na França no dia 19 de junho. No elenco também Annamaria Vartolomei No papel de Maria há Matt Dillon como Brando E Giuseppe Maggio no filme de Bernardo Bertolucci.

Maria: Maria Schneider x Bertolucci Último tango em Paris

O filme atrai Inspiração do livro Maria Escrito pela prima da atriz Vanessa Schneider. Especificamente o filme centra-se num momento específico da vida de Schneider: o momento em que ainda muito jovem e com pouca experiência no mundo do cinema Ela aceitou a proposta de Bernardo Bertolucci, que a escolheu como heroína da novela Último tango em Paris Ao lado de Marlon Brando. Era 1972 e ela tinha 20 anos.

Cena de sexo

Último tango em Paris Foi um dos filmes mais torturantes já feitosTalvez o mais censurado e ao mesmo tempo elogiado e insultado pela crítica. Um filme tão famoso e exaustivo, Mesmo na gravidez, a ser prescrito Para sempre a vida da jovem atriz – Como um símbolo sexy geral, especialmente na piscina Por causa da famosa cena de sexo com manteiga.

A cena relatada pela agência de notícias lidarO próprio Bertolucci revelou que “Foi inesperado para a atriz e nasceu da ideia do diretor e de Brando».

Para Schneider, foi uma experiência devastadora. Vanessa narra no livro enquanto Al Corriere della Sera Ela revelou que foi por causa do filme da prima “Ela começou a usar drogas, foi insultada na rua, teve investidas sexuais e as pessoas faziam piadas de mau gosto sobre manteiga.».

Jéssica Balud, V MariaDepois tenta repelir a humilhação sem transformar os homens em meros exploradores. Há uma história sobre os limites da arte e sobre a integridade artísticaE como o set é um espaço e pátio seguro (com técnicos e equipe por perto). Um local que hoje tentamos de todas as formas tornar seguro, com coordenadores de intimidade e outros profissionais de intimidade.

O filme Maria

No filme Matt Dillon interpreta Marlon Brando enquanto Annamaria Vartolomei interpreta a atriz que dá cara à jovem Maria Schneider.

Quanto ao diretor, está prestes a acontecer Pela primeira vez em Cannes. Em 2017, ganhou o Prêmio César de Melhor Curta-Metragem com Marlon. Mas em 2019, ele e Revenir ganharam o prêmio de Melhor Roteiro na seção Orizzonti do Festival de Cinema de Veneza.

