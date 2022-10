Fim de semana em Gênova e arredores, o que fazer

Outubro continua com a esperada abertura do Festival da Ciência, mas como sempre há muitas datas marcadas em Génova e no seu concelho entre festivais de outono, eventos, concertos, teatro, festivais, desfiles culturais e muito mais. Para ajudá-lo a avaliar, aqui estão dez ideias de escapadelas de fim de semana.

Para consultar o programa completo é possível Clique aqui. para os amantes do cinema, neste link Salas de programação Génova.

1. Festival de Ciências

O evento de divulgação da cultura científica volta até 1º de novembro, quando contará com cerca de 300 eventos em 49 localidades de Gênova, além de conferências, workshops, exposições, performances e atividades diversas. Descubra mais

2. Festival do Troféu da Castanha em Pousala

Produtos tradicionais, mercados, música, feiras e um desfile histórico para o Festival de Outono agendado para sábado e domingo. Várias especialidades que se destacam entre elas o lendário troféu da castanha. Descubra mais

3. Nada na festa

A famosa cantora abriu sexta-feira à noite no Giardini Luzzati a turnê de apresentação do novo álbum. A cantora e compositora Kristina Niko abre. Descubra mais

4. Praga de Outubro em Campo Ligure

Na sexta e no sábado, volta finalmente o evento que combina cerveja artesanal e pesto, junto com jogos, música e feiras. Descubra mais

5. Convenção de tatuagem genovesa

Fim de semana dedicado à tinta na pele com tatuadores de toda a Itália e do exterior. Descubra mais

6. “Big Data B&B” no Duse Theatre

No âmbito do Festival de Excelência da Mulher, Laura Corino deu um show solo no sábado e no domingo que reflete novos horizontes digitais. Descubra mais

7. Castanhas e vinhos em Arenzano

Nomeação no domingo no Santuário do Menino Jesus em Praga, e os rendimentos serão doados para a caridade. Descubra mais

8. Reconstituição Histórica do “Circuito do Tigulio”

Aos sábados e domingos em Santa Margherita haverá exposições, shows e encenações da famosa corrida de motos que comemora seu centenário. Descubra mais

9. “Disney e Bonelli” em Camogli

A exposição dedicada aos quadrinhos “Il Porto delle Storie”, em andamento em Camogli, abre a mostra de obras de Andrea Frisero e Anna Lazzarini, designers queridos da Disney e Sergio Bonelli Edtor. Descubra mais

10. “Jogo de Génova”

Aos sábados e domingos, na Villa Gruber, o evento volta e dá uma repaginada nos jogos tradicionais como o grette e o cabo de guerra. Descubra mais