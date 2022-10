Harry, que é seu verdadeiro pai. Mensagens secretas aparecem

atormentar Ele estava recebendo cartas e fotos revelando a verdadeira identidade de seu pai. As cartas chegaram à sua vila em Montecito, Califórnia, logo depois que ele voltou de Londres, onde compareceu ao funeral da rainha Elizabeth. Uma coincidência fatal com os rumores que circulam novamente de que o príncipe não é filho de Charles.

Harry, Carlo nunca será seu pai

A revista revela a existência dessas mensagens misteriosas Nova postagem Quem escreve isso também Carlo não será o verdadeiro pai de Harry (Enquanto há quem diga Para ser o filho secreto do rei). A questão é discutível há anos, as fofocas remontam aos anos após a morte da princesa Diana em 1997. O segundo filho da Sra. D teria sido o resultado do amor de Zani com um ex-oficial de cavalaria, James Hewitt, que ele sempre negou. No entanto, os rumores eram muito persistentes em 2008 Harry passou por um teste de DNA que provou a paternidade de Carlo.

Mas ressurgiu recentemente quando a autora Anna Pasternak em seu novo livro, princesa apaixonada Ela publicou uma carta de Diana endereçada ao seu amante que parece revelar a ele que Harry é seu filho.

Harry, as cartas misteriosas e permissivas

de acordo com Nova postagemAlém das cartas de Diana, há outras cartas questionando a origem de Harry de Charles que o príncipe teria recebido ao retornar de Londres. Além disso, segundo a revista, essas cartas vêm de Londres e quem as escreveu não queria prejudicá-lo em seu papel dentro da monarquia. Então ele esperou até agora antes de enviá-los para ele. Na verdade agora atormentar Ele deixou de ser um membro ativo da família real e se mudou para os Estados Unidos, a milhares de quilômetros da Grã-Bretanha. “Para que ele possa descobrir a verdade e nada deve ser escondido.”

Harry, que será seu verdadeiro pai

O conteúdo dessas mensagens é surpreendente. Na verdade, de acordo com o misterioso remetente, o pai de Harry Nem será Carlos Nem James Hewitt, mas Mark Dyer, ex-capitão da Guarda Real, que sempre apareceu ao lado do príncipe desde criança. O especialista em assuntos reais Robert Lacey, autor de vários livros, confirmou que Harry e Dyer são muito próximos.

Lacey contou como Mark Dyer sempre protegeu Harry, mesmo quando ele se tornou viciado em cannabis. Foi ele quem o acompanhou ao centro de desintoxicação. “Carlo não estava ciente disso. Mas quando a notícia foi divulgada, a imprensa notou que Carlo elogiou sua bravura como um pai que estava sempre presente para seus filhos. O poder de relações públicas usado pelo então príncipe de Gales.” No entanto, Robert Lacey nunca foi tão longe a ponto de afirmar que o ex-capitão era tão O pai de Harry.

Harry, que é Mark Dyer

De qualquer forma, é verdade que Mark Dyer desempenhou um papel importante na educação de Harry e ainda está presente em sua vida. Assistiu ao seu casamento com Meghan Markle e ele Padrinho de seu filho Archie.

A proximidade de Harry e seu irmão William desde a infância e a semelhança com o segundo filho de Diana levaram a rumores de que ele poderia ser seu verdadeiro pai. E também porque a princesa o escolheu pessoalmente como companheiro das crianças, junto com a babá Tiggy Legge-Bourke. A serviço direto de Charles e Diana, Lady D parece ter tido um longo e secreto caso com Dyer.