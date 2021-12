Masterchef Italia 11, data, episódios, juízes, masterclass, onde, vencedor

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli estão de volta ao Sky Uno com uma nova edição do The Cooking Show.

Masterchef Itália 11 Prestes a começar. Sky One Aqueça seus motores para iniciar a nova edição de um dos programas de culinária mais populares da Itália. A forma não muda em essência: os juízes irão retornar Bruno Barbieri Antonino Canavaccolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 11: data de início, apostas, juízes

Quando o MasterChef 11 começa? programa de culinária Vai começar assim que acabar o talento musical fator X. A data oficial do programa que inclui juízes Bruno BarbieriE Antonino Canavaccolo e Giorgio Locatelli, É quinta-feira 16 de dezembro de 2021 às 21h15 na Sky e transmitido na NOW.

Para confirmar a primeira promoção de Masterchef Itália 11 Também publica nos canais sociais do programa. Tanto entusiasmo dos fãs que já estão começando a se aquecer com a batida da música e panoramas. Mas não só com as frases mais famosas ditas na cena da cozinha da TV.

Também neste ano, a MasterChef Itália optou por ir à procura de chefs amadores directamente nas suas cozinhas, nas suas casas, sendo a primeira fase de selecção a decorrer online: os candidatos apresentaram-se no seu ambiente familiar, com os seus pratos mais representativos.

Só os promissores chegarão lá cozinha ao vivo, no meio dos dois primeiros toques. Nesse momento, os competidores contarão também suas histórias de vida, mas também terão que se arriscar na preparação dos pratos, já que poucos ingredientes estão disponíveis.

Experiências, desafios e testes

O próximo estágio do cozimento ao vivo são os testes de habilidade. Os competidores divididos em três grupos terão que enfrentar uma prova técnica escolhida pessoalmente por cada juiz. E cada um deles poderá apostar pessoalmente no adversário, assinando o seu próprio campo de jogo.

no decorrer Verificações de habilidade, que vai provar que tem técnica, originalidade e bom gosto, vai conquistar o avental pelo nome e vai chegar classe mestre. Mas aqueles que caírem irão para casa. Por fim, todos que deixaram dúvidas nos jurados terão uma última chance: O desafio final.

Assim que as master classes forem formadas, terá início o momento de desafios, durante os quais não faltarão reviravoltas. a Peito misterioso, parateste de invenção, a teste de pressão e aqui teste de habilidade.

Convidados e localização

muitos convidados MasterChef 2021 Além disso Mary Robert, a primeira estrela Michelin com apenas 30 anos, Anissa HelouUm dos especialistas culinários mais famosos do Oriente Médio. bagre depois, uma estrela Michelin.

e de novo Terry Giacomelo, um chef experimental que aspira inovar; Andreas Caminada, o rei da cozinha suíça com 3 estrelas Michelin; Enrico CrepaTem 3 estrelas Michelin e o seu restaurante está entre os 50 melhores restaurantes do mundo. Finalmente, caro senhor Eugenio Massari. Haverá também ensaios ao ar livre.

Entre outros, as cozinhas show de culinária ganharão vida Trentino, onde aspirantes a chef terão que cozinhar para os trabalhadores que trabalham na indústria da palha. Mas também será um local excepcional Trieste, que acolheu ensaios ao ar livre e imprensa no magnífico Castelo Miramar.

Frases em destaque

a Rei das frases Assado em um programa de culinária é definitivamente “mabazon” A partir de Bruno Barbieri, que se seguiubosoniano“; a “FORZ! A partir de Antonino CanavaccoloEle gritou a plenos pulmões. Uma forma divertida e ao mesmo tempo poderosa de encorajá-lo a nunca desistir, especialmente quando você está na frente de potes que deveriam absolutamente “cantar”.

A combinação de italiano e inglês Giorgio Locatelli: para ele “Venha aqui!“Agora é obrigatório, enquanto”Saboroso“É quase usado com mais frequência do que o equivalente italiano. Estamos confiantes de que os árbitros irão sugerir novamente essas e outras frases-chave a Masterchef Itália 11 A partir de 16 de dezembro no Sky Uno e Então correndo agora.

Programa Sky produzido por Endemol Shine Itália, preparando-se para formar classe mestre Este ano, o melhor novo chef amador da Itália aparecerá. No momento, o número exato de. Não é conhecido apostas, mas de acordo com as versões anteriores, deve estar entre 20 e 22.

Qual é o total de prêmios MasterChef?

O talento é seguido por um amplo espectro de espectadores. Não apenas adultos, mas também muito jovens e idosos, que testemunharam o nascimento de muitos chefs em formação. Vencedores anteriores Abriram restaurantes ou encontraram uma posição profissional nas mais importantes “cozinhas” do mundo.

a Vencedor do Masterchef Italia 11 Eles receberão um prêmio em dinheiro de € 100.000 em fichas de ouro, mas também a oportunidade de publicar o livro de Baldini Castoldi com suas receitas originais.

Vencedores do Masterchef Itália

foi o último vencedor Francesco Aquila. O cozinheiro de Boliani se parece muito com Johnny Depp. Entre os outros candidatos que chegaram ao pódio: Spyros Theodorides (1 ed.), Tiziana Stefanelli (2ª edição) Federico ferrero (Versão 3).

que foram adicionados: Stefano Callegaro (versão 4), Erica Liverani (versão 5), Valerio Brachi (Versão 6), Simon Scipio (Versão 7), Valeria Rassetti (Versão 8), Antonio Lorenzon (Versão 9). Quem será o próximo vencedor do Masterchef Italia 11?