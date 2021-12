Arisa é a vencedora do Dancing with the Stars 2021- Corriere.it

A partir de Ariana Askion

A cantora, que concorreu com o maestro Vito Coppola, foi vencedora da copa do espetáculo de dança Rai1, apresentado por Mili Carlucci. Em segundo lugar ficou a modelo Bianca Gascoigne

Mudei porque descobri que adoro dançar e me sinto como uma das tantas que se colocam na linha: podem falhar e podem. Neste caso, acho que fiz bastante. E Arissa Você realmente conseguiu: está lá Vencedor do Dancing with the Stars 2021. A cantora, que competiu com o professor de dança Vito Coppola, conseguiu derrotar a modelo Bianca Gascoigne no duelo final: Eu não esperava nada disso, muito obrigada por me levar até aqui. Obrigado a todas as pessoas que conheci nesta viagem. Em vez disso, Morgan e Sabrina Salerno (também ganhadores do Prêmio Especial do Júri) entraram com terços iguais.