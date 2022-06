Mover para relançar o futebol na web

A FIFA está pronta para uma nova era do futebol: novidades chegam à Itália para atrair jovens torcedores e competir com Netflix e Amazon.

Superligaentre os muitos pré-requisitos para sua criação, não só a reforma do futebol Dando aos clubes maior autonomia de entidades maiores. Florentino PérezDe fato, ele insistiu muitas vezes que o futebol deveria fazer isso Encontre um novo público para atrair até os mais jovens.

Na era moderna Redes sociais e plataformas de streaming são muito popularescom plataformas que permitem extensão Use a total discrição do usuário. Este fator é instigante Todo esporte repensa sua natureza como produto entretenimento. É claro que o futebol precisa estar na vanguarda desse processo. E mesmo que a SuperLega seja arquivada, No entanto, a FIFA queria dar um passo revolucionário.

A nova plataforma de futebol da FIFA: o desafio para os gigantes Netflix e Amazon começa

Na verdade, foi anunciado há alguns meses FIFA + . plataformaque fornecerá cerca de 40.000 jogos por ano de mais de 100 países. “Isso é uma mudança cultural“No evento de lançamento, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse: Para todos aqueles que querem explorar e se conectar com o futebol. Este clipe nos leva a vPara a democratização do futebol“.

E a novidade, para junho de 2022, é essa Finalmente, FIFA + também está disponível em italiano. No lançamento, os únicos idiomas disponíveis eram inglês, francês, alemão, espanhol e português. No pódio, entre 1400 jogos ao vivo por mêsvocê poderá acessar os dados Match Center, mas também joga jogos interativos.

Revisar a história da Copa do Mundo do ponto de vista do CatarTambém pode ser revisto Todos os jogos filmados para a Copa do Mundocom Filmes exclusivos Também remonta à década de 1950. O FIFA + também será um importante veículo de promoção do futebol para feminino (Também disponibilize arquivos para jogos da Copa do Mundo) e para Competições – europeias e não europeias – também a nível juvenil.