Uma dor muito séria no mundo do futebol, Gianni Di Marzio faleceu

Haddad é muito perigoso para o mundo do futebol. Morreu aos 82 anos. Gianni Di Marzio. Napoli, ele foi um treinador de muito sucesso na década de 1970, trazendo Catanzaro para a Série A. NápolesIsso levou à final da Copa da Itália. Naquele ano, o jovem descobriu na Argentina Diego Armando Maradona O presidente Corrado informou Ferlaino, mas a operação não foi possível devido ao fechamento das fronteiras. Ele manteve um ótimo relacionamento com Pibe.

Após sua carreira de treinador, Di Marzio foi gerente de vários clubes, incluindo o Venezia de Zamparini, que ganhou a promoção para a Série A. Cristiano Ronaldo em Portugal.

Comentarista de TV e rádio, muitas vezes apareceu nos programas das emissoras de Nápoles. Ele manteve uma relação muito próxima com sua cidade, como seu filho Gianluca, um jornalista de destaque no conselho editorial da Sky Sports que deu a notícia da morte de seu pai no Twitter escrevendo: “Agora você pode finalmente treinar seu querido Diego. Você foi um ótimo pai, me ensinou tudo e não serei o único que não te esqueceu.”

Em novembro passado, a EAV inscreveu sua foto na exposição das grandes figuras de Nápoles dentro da estação Cumana em Fuorigrotta, em frente ao estádio San Paolo amado por Gianni.

Da redação do PianetAzzurro, e em particular do diretor Vincenzo Letizia, grande amigo do treinador, minhas sinceras condolências à família Di Marzio.