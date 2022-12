Despedida de Elio Sipri, Produtor de Discos Sênior e Caçador de Talentos – Música

Adeus a Elio Ciprissi mais conhecido como Cipri, uma das maiores gravadoras e caçadores de talentos da música italiana, pai do cantor Soria e do promotor Giorgio.

Ele tinha 74 anos e desapareceu em Roma. O anúncio da filha foi feito com uma postagem no Instagram.

“Não foi nada fácil dizer adeus”, escreveu Suriya em sua página de mídia social no post, acompanhado de uma foto de seu pai.

“Mas eu tive tempo para mimá-lo como gostaria esses dias e conseguimos dizer algo um ao outro. Obrigado por tudo pai, eu ouço e ouço novamente as mensagens de voz em nossa conversa, sua voz sempre tranquilizadora, mesmo quando nós discutir sobre coisas bobas!! Quantas lembranças, quantas nuances da convivência.

Como eu faria sem você e nossos telefonemas de manhã!? Como vou ficar sem meu período! Eu sempre sentirei sua falta para sempre todos os dias. Eu te amo. Descanse em paz linda alma, quanto amor vem de todos os lugares.”

Elio Cipri iniciou sua carreira nos anos sessenta e nesse período conseguiu uma vaga no “Un Disco per l’Estate”. Ao longo do tempo, tornou-se uma referência na comunicação musical, assim como um caçador de talentos, patrocinando a assessoria de imprensa de diversos artistas e organizando grandes eventos do setor.

Vários amigos responderam à postagem, feita por sua filha, Surya. Notáveis ​​entre eles são Jovanotti (“The Great Sibri”) e Nick (“Elio. Cada vez que nos encontramos, adoramos lembrar meu começo no Fonit Cetra. Quando você esteve lá e se juntou a mim mil vezes. Abraços para você tudo em família. Estou perto de você.” )