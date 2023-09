DAZN, acordo internacional de direitos de TV da Premier League Feminina do eBay

DAZNplataforma líder mundial de entretenimento esportivo, anuncia uma série de acordos com… Federação Italiana de Futebol (FIGC) O que eles trarão aos clientes DAZN Na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Espanha, no Canadá, em Portugal, na Bélgica, no Japão e na Áustria, os direitos Premier League Feminina no eBaya principal divisão italiana do futebol feminino.

DAZNcom uma série de direitos desportivos de alto nível em Itália, incluindo Seleção da Liga Italiana E a Liga dos Campeões FemininaAtravés deste acordo, irá melhorar a sua oferta aos clientes e confirmar o seu compromisso DAZN No investimento e na promoção do futebol feminino. Graças ao aplicativo DAZNdisponível em smart TVs, dispositivos móveis, tablets, computadores e consoles de jogos, e seus direitos nacionais Premier League Feminina no eBay (Em associação exclusiva com opinião ) será adicionado à cobertura DAZN Uma das sete melhores partidas exclusivas Seleção da Liga Italiana. Isto tornará o contrato mensal flexível, que custa 29,99 euros, ainda mais benéfico para os adeptos do futebol italiano.

introdução Premier League Feminina no eBay No Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Canadá, Portugal, Bélgica, Japão e Áustria, amplia o extenso portfólio de produtos DAZN no futebol feminino e faz parte da estratégia de crescimento e desenvolvimento da DAZN O futebol feminino, especialmente depois do grande sucesso que alcançou recentemente Copa do Mundo Feminina de 2023.

Hannah BrownCo-CEO da DAZN Para o esporte feminino, ele declarou:

“Show de futebol DAZN Na Itália já é emocionante e atraente, mas com um bônus adicional Premier League Feminina no eBayApresentando algumas das melhores jogadoras do futebol feminino, oferecemos conteúdo mais valioso e premium. Isso aumenta ainda mais o comprometimento DAZN “Ao aumentar a visibilidade e acessibilidade do futebol feminino e confirma o nosso desejo estratégico de investir, desenvolver e apoiar o futebol feminino nos nossos principais mercados e internacionalmente. Já temos os direitos nacionais para jogar futebol feminino de alto nível na Alemanha, Espanha e Japão, bem como direitos globais para o futebol feminino. Liga dos Campeões Feminina E a Liga Espanhola F Espanhol, bem como NWSL Fora dos Estados Unidos. “Estamos entusiasmados por levar mais futebol feminino de alta qualidade aos adeptos dos principais mercados em todo o mundo, fortalecendo assim a nossa posição como a casa do futebol feminino.”

