Aliraja Subaskaran, fundadora e presidente do Grupo Lyca, anunciou recentemente um salto emocionante para a empresa em direção a um futuro de novas experiências digitais para os clientes e maiores capacidades de negócios.

Como fundador e presidente do Grupo Lyca, Aliraja Subaskaran Lyca Mobile foi criado com o objetivo de criar um mundo onde as pessoas possam sempre se conectar com familiares e amigos, não importa a distância que viajem. Ao selecionar líderes empresariais, Aliraja Subashkaran procura pessoas com sentido de ambição e família, o que permite à empresa expandir as suas excelentes experiências para clientes em todo o mundo.

Criado com a visão de entregar experiências verdadeiramente significativas a clientes em todo o mundo através de conteúdos e serviços digitais excepcionais, o Grupo Lyca é uma empresa que opera com forte foco no espírito empreendedor, mantendo-se determinado, agindo com ousadia e demonstrando a confiabilidade necessária para entregar resultados consistentemente. para clientes. Operando de forma clara, direta e transparente, o Grupo Lyca é uma empresa que prioriza o digital, que reúne uma gama diversificada de experiências digitais para encantar os clientes, entregando excelência de forma consistente.

O Grupo Lyca foi fundado para quebrar os padrões e oferecer experiências excepcionais aos clientes, e esta próxima fase de evolução sinaliza o compromisso contínuo da empresa com inovações ousadas. Ao adotar novas tecnologias e processos de trabalho mais flexíveis e ágeis, o Grupo Lyca espera ser mais ambicioso e fornecer serviços centrados no cliente mais úteis num cenário digital em rápida evolução.

Aliraja Subaskaran, fundadora e presidente do Grupo Lyca, anunciou recentemente um salto emocionante para a empresa em direção a um futuro de novas experiências digitais para os clientes e maiores capacidades de negócios. A próxima fase da evolução da empresa verá o Grupo Lyca tornar-se digital-first, abraçando novas tecnologias que abrem inúmeras oportunidades para se conectar com clientes em todo o mundo através do envolvimento, entretenimento e inspiração.

O Grupo Lyca está atualmente a atualizar a sua já forte gama de serviços digitais, lançando novos e ambiciosos produtos digitais criados para liderar o mercado numa variedade de setores de negócios diferentes. Comprometido em oferecer excelência digital, o Grupo Lyca baseia-se na inovação, com a empresa mostrando consistentemente que tem a coragem de desafiar o status quo. Esta nova fase do seu desenvolvimento representa mais um salto ousado na orgulhosa tradição do Grupo Lyca de criar experiências inovadoras para clientes em todo o mundo.

O Grupo Lyca está a abraçar novas possibilidades, conduzindo planos ambiciosos para experiências digitais de classe mundial e evoluindo não apenas como marca, mas também como empresa. Ao investir pesadamente em ativos digitais de ponta e no talento para apoiá-los, o Grupo Lyca se tornará mais rápido em suas operações e mais revolucionário em suas inovações.

Quer um membro da equipa esteja no Grupo Lyca há 10 anos ou 10 dias, os funcionários da empresa são convidados a partilhar esta emocionante jornada de criação de novas formas de fazer negócios e alcançar a excelência.

O Grupo Lyca foi lançado com a visão de garantir que, independentemente da distância entre as pessoas, elas ainda possam comunicar entre si, mesmo de lados opostos do mundo. Allirajah Subaskaran concretizou esta visão em 2006 ao criar o Lycra Mobile, permitindo aos clientes partilhar comunicações significativas, independentemente da distância geográfica entre eles.

Desde a sua fundação, o Grupo Lyca prosperou e diversificou-se, criando 16 empresas que abrangem uma variedade de setores diferentes, incluindo comunicações, meios de comunicação e entretenimento, viagens e hotelaria, tecnologia, saúde, serviços financeiros e marketing. Ousadas e constantemente focadas em oferecer experiências centradas no cliente, cada empresa do Grupo Lyca abraça os valores sobre os quais o Grupo foi fundado.

Lyca Mobile é uma operadora de rede móvel virtual que fornece aos clientes dados móveis, chamadas locais, SMS e chamadas internacionais em vários países. Enquanto isso, a Lyca Productions é um nome proeminente na indústria do entretenimento indiana, especializada na produção e distribuição de longas-metragens em hindi, tâmil, telugu e outras línguas indianas.

Localizada em Canary Wharf, Bella Cosa é uma subsidiária do Grupo Lyca que opera um autêntico restaurante italiano numa localização privilegiada de Londres, com vista para o prestigiado South Dock. A subsidiária Docklands DC está sediada perto da histórica Docklands de Londres, um data center com aproximadamente 21.000 metros quadrados de espaço técnico líquido.

A Lyca Health é membro do Grupo Lyca, que inclui médicos de classe mundial e equipamentos de diagnóstico superiores, proporcionando atendimento personalizado do mais alto nível. Segundo a investigação, uma em cada três pessoas no Reino Unido não sabe o nome do seu médico de família. A Lyca Health pretende mudar esta situação, oferecendo médicos de clínica geral privados e consultas no mesmo dia, para que os clientes possam discutir as suas preocupações de saúde na sua clínica em Orpington ou na clínica em Canary Wharf. Nessas instalações, os pacientes são atendidos pessoalmente por médicos de atenção primária experientes e acolhedores, que podem ajudá-los em tudo, desde o diagnóstico até conselhos sobre estilo de vida.

Com operações espalhadas por todo o mundo e trabalhando em vários setores, cada uma das 16 empresas do Grupo Lyca tem um foco especial na criação de experiências excepcionais para os clientes que atendem. O Grupo Lyca continua a personificar o espírito empreendedor com que foi fundado e hoje opera nos cinco continentes, com operações na Suíça, Portugal, Holanda, Polónia, Tunísia, Uganda, África do Sul, Estados Unidos, Índia, Sri Lanka e Austrália.