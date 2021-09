Opinião de Issa no episódio 30/09/21

Ah, mas quem sabe por que isso conquistar Ela é solteira, não sei explicar.

Nosso maravilhoso quasitretatreenneLOL Ela tem pretensões tão humildes no amor que eu realmente não entendo por que ela não conseguiu encontrar alguém que a aceitasse.

Vamos resumir por um momento:

– Diego Durante uma caminhada no centro de Roma, ele tentou beijá-la: ela puxa

– Diego Na saída seguinte ele a leva para o mar, mas não tenta beijá-la de novo: ela reclama porque não tentou

No estúdio, ela anuncia que quer tomar um café com ela Graziano Amato: Ela sempre fica com raiva dela Diego Porque ele não tinha ciúmes da provocação de seu filho de 12 anos

– Diego São 150 quilômetros para chegar: ela fala que não é muito, que viagem de quatro horas, ida e volta, quando uma mulher gosta

– Ele vai até ela, na volta ela nem escuta a voz dela porque estava tomando um aperitivo com as amigas

– No dia seguinte ele vai sair com ela juntos: ela afirma que tudo foi estudado e faz de propósito para ter uma história para contar no centro de estudos

não mãe conquistarQuieto, você quer mais alguma coisa? Uma fatia de traseiro, como dizem na Suécia?

Agora, eu não quero elogiar Diego Porque a história homem e mulher Ela nos ensina que aqueles com grande aceitação popular são muitas vezes os que são gaseados e aliviados, mas são deixados de lado Diego, mãe conquistar Qual é a sua ideia de relacionamentos românticos? O que você acha que um homem deveria fazer com você? Isso significa que perder uma viagem de 4 horas para sair juntos é muito importante, na verdade uma parte do negócio, então imagino que você esteja esperando um cara que, para tomar um café com você, leve Sydney a Roma com uma parada em Bruxelas e depois de Bruxelas a pé até o interfone da casa dele, certo?

Bem, vejam, por um lado, essas mulheres com uma consideração tão colossal por si mesmas me causam certa inveja, no passado eu ficava muito animada com o fato de meu marido, no noivado, estar constantemente correndo 100 quilômetros por hora. Vai e vem para ficar comigo, mas talvez eu estivesse errado, quem sabe, é claro, 17 anos juntos jogaram o suficiente para nós.

De qualquer forma eu ri bastante disso conquistar Praticamente quer usá-lo Graziano para te deixar com ciúme Diego No final, os dois a estragaram.

reduzir reclamações, ele ganhouReduza os pedidos e aproveite as pequenas coisas, ou então você vai ficar homem e mulherum até quasisessantatrèanni.

Para o resto:

– É engraçado ver os confrontos entre Armando Encarnato NS Graziano Porque a principal razão pela qual eles se odeiam é que eles são iguais. Pegue-me lá, eles pretendem fazer a mesma coisa: sair com as pessoas, depois recuar, tentar deslizar para os triângulos e tentar entrar na dinâmica tão discutida do programa (não é por acaso que os dois participaram Ida Platano), em suma, eles são manipuladores para conseguir isso, eles não aparecem com ninguém e eles têm a garantia de ficar no estúdio. Eles se odeiam apenas porque competem, mas são os dois lados da mesma moeda

– Por mais que me custe colocar “defesa” novamente ArmandoAs críticas são apreciadas, não são vulgares nem hostis Noemipretendente Matthew Ferravanti. primeira vez que a vi Noemi uma homem e mulher Eu também, da casa, chorei “Mate esta benção‘, lá. se isso Marika Ela é tão ciumenta e tão insegura que eu diria que ela era a pessoa errada para se ter. Então, haverá pelo menos 83983495795 boas razões para não comparecer Armando Mas bem, aqui universos inteiros se abrem.

– SamuelO pretendente com quem saí Robertaele é muito legal. Mas então se o desconto Luca aòsògeloZomaleid falha na estrada É preciso muito pouco para parecer um Príncipe Encantado estendendo a mão na sela para o cavalo branco.

