“Estou saindo depois de acertar o Eurovision na cara” – Corriere.it

A partir de Andrea LaFranci

O concerto no Hipódromo de Milão está associado a uma iniciativa beneficente com obras de arte ligadas ao NFT

Aquiles Lauro não procura desculpas. Se fosse Participação na Eurovisão Muitos o consideram um fracasso devido à eliminação na semifinal, ele não carrega o barril. Uma forma que respeita a vontade do artista. Escolhi uma peça de punk rock com um show arrasador e um touro mecânico no palco… Foi legal chegar na final, mas Estou acostumado a bater na cara Dizemos que vamos recomeçar. Uma profissão para mim é como um livro do qual sempre escrevo uma página nova, diz o cantor e compositor por ocasião da turnê de verão que o levou ao Hipódromo de Milão.

sugerir a nova página, Poderia ser uma aula sem aquela intensa pesquisa de estilo que a caracterizou desde o primeiro San Remo. Eu quero colocar músicas na frente de tudo. Passei seis meses compondo novas músicas. Não me importo com a estética: há músicas que têm o direito/dever de serem acompanhadas de um show e outras que têm alma suficiente para uma camiseta.

Francamente, Aquiles. E assim também tirou uma pedrinha do sapato: Blanco lhe disse que nunca teria escolhido participar do Esc de San Marino em seu lugar. Bebê. Tantas mensagens foram enviadas para mim Dizer que não era verdade ou talvez ele achasse que a sentença não seria denunciada, mas estou fazendo escolhas sem pedir permissão aos meus colegas. Lauro vinculou uma iniciativa de caridade à história da turnê de Milão: durante uma exibição de gerador de música AI de 5 músicas de arte visual que serão vinculadas ao NFT que serão leiloadas para o Comitê Maria Letizia Verga para o Tratamento da Leucemia Infantil. o futuro. Meu trabalho não é só música, também sou empresário e, desde criança, sinto que me cerco de jovens que encaram o presente com os olhos do futuro.

Em turnê, marque encontros com orquestra e outros com a banda: Tenho o luxo de poder escolher a música que faço. A cena italiana avalia assim: há ciclos que duram cerca de 5 anos. Ficamos petrificados por um tempo em questões de rap e rua: todo mundo os seguiu para ser famoso. Minskin e Mahmoud Blanco perseguiram nossa identidade, mais forte que essa moda. Falando em ciclos, no verão passado com Fedez e Orita Berti relançando os anos 60, ele não respondeu: Essa moda realmente quebrou as caixas. Há aqueles que o montam bem e aqueles que o deixam doente.