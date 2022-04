Notícias da Allianz Real Estate, PGIM Real Estate, Canary Wharf Group, grandes investidores globais, HIG Capital, Aviva Investors, W Hotels Worldwide, Aedas Homes, Carlyle, Frasers Property e muito mais

Allianz Imóveis anunciou a aquisição de um grupo de propriedades residenciais multifamiliares em Tóquio por US$ 90 milhões Em nome de Allianz Real Estate Asia Pacific Japan Multi-Family Fund 1 (AREAP JMF I). O portfólio é composto por 12 ativos recém-construídos com mais de 280 unidades no total, oferecendo mais de 7.500 metros quadrados de espaço locado líquido (ver Aqui Kreherald). Todas as propriedades estão bem localizadas em 23 suítes em Tóquio e a uma média de seis minutos da estação de trem mais próxima. Além disso, todos os recursos estarão equipados com os principais serviços presenciais. Os ativos serão adquiridos após a conclusão, e em linha com a estratégia AREAP JMF I, a Allianz Real Estate pretende arrendar e instalar os ativos a longo prazo. Fundado em dezembro de 2021, o AREAP JMF I é um fundo fechado focado principalmente em investir em ativos residenciais recém-concluídos em quatro grandes cidades japonesas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Fukuoka. O compromisso total do fundo é atualmente de US$ 750 milhões, incluindo US$ 250 milhões para as empresas Ivanoi Cambridge e o Allianz Group. Se o fundo for totalmente investido, terá uma capacidade de investimento de aproximadamente US$ 2 bilhões de valor total do ativo.

Imóveis PGIM completar um Recorde de US$ 42,7 bilhões em transações globalmente Em 2021, um aumento de 43% em relação ao ano anterior, incluindo 35 bilhões de transações somente nos Estados Unidos, um aumento de 38% em relação a 2020 (ver Aqui Kreherald). Na região da Ásia-Pacífico, a empresa concluiu US$ 3 bilhões em 68 negócios e na Europa US$ 4,7 bilhões em 76 negócios de dívida e ações. “O crescimento do portfólio da PGIM Real Estate foi em grande parte impulsionado pelo nosso sucesso em investir em tópicos de alto perfil impulsionados por quatro pilares principais de crescimento: transformação digital, mudança geracional nos estilos de vida, aumento da demanda por moradias populares, envelhecimento da população e questões ambientais, sociais e corporativas. credenciais de governança”, disse Kathy MarcusCEO de Operações Globais e Head de US Equities da PGIM Real Estate, que acrescentou: “Uma das vantagens de ser um grande investidor imobiliário com uma ampla plataforma é que podemos explorar novas ideias e tendências em fundos com diferentes perfis de risco e flexibilidade distribuir capital”.

Kadans Science Partners e Grupo Canary Wharf formou uma joint venture para desenvolver o novo edifício GIA de 750.000 pés quadrados em Canary Wharf, em Londres (ver Aqui Kreherald). O desenvolvimento será a primeira fase de um centro de saúde e ciências da vida líder mundial em 3,3 hectares de North Quay, perto da nova Estação Elizabeth Line. Com uma área de 750.000 pés quadrados distribuídos por 22 andares, o edifício, com entrega prevista para 2026, será o maior edifício comercial de ciências da vida da Europa com um laboratório úmido. Mais importante ainda, será um edifício de laboratório por dentro, com total flexibilidade que permitirá espaço de laboratório em todos os andares. Projetado pela KPF e desenvolvido com os mais altos padrões de tecnologia e sustentabilidade, o edifício se beneficiará da experiência da Kadans na coordenação de vários projetos de laboratório e escritório com comunidades vibrantes. O edifício criará um campus sob o mesmo teto, que abrigará pequenas e médias empresas e acadêmicos, bem como empresas globais de saúde e farmacêuticas.

Grandes investidores globais E a Atrim Adquiriu em conjunto o edifício de escritórios Urban Garden em Lyon por mais de 150 milhões de euros da Oi Capital (ser visto aqui europa re). O edifício de escritórios de 29.927 metros quadrados foi concluído em maio de 2021 e totalmente alugado para inquilinos de qualidade com um total de 8,4 anos de WALT. Com cinco edifícios que oferecem edifícios dos mais altos padrões de privacidade, incluindo amplos espaços abertos, espaços recreativos, terraços e jardins ao ar livre, o Urban Garden está bem adaptado às necessidades em evolução dos seus ocupantes. O Urban Garden também tem uma forte credencial sustentável e se destaca em muitas áreas, incluindo a excelente classificação do BREEAM, rótulos R2S, Biodiversidade e Osmoz. Comentando a aquisição, nuvens de diamanteO presidente principal e chefe de transações e gerenciamento de ativos da Europa disse: “Foi ótimo colaborar em uma joint venture com a Atram nesta aquisição. O Urban Garden é um ativo de escritório de primeira classe, deixado para termos fortes em arrendamentos de longo prazo. Projetado com padrões ambientais e de sustentabilidade em mente Elevado, adequado ao desenvolvimento futuro do uso de escritórios na Europa, incluindo serviços de manutenção, amplos espaços abertos e luz natural interna e externa. Este é um excelente exemplo do tipo de ativos principais que procuramos adquirir para o nosso principal fundo de escritórios europeu.”

Investidores Aviva Eles pegaram o prédio vitóriapropriedade altamente sustentável localizada no coração da zona empresarial de Amesterdão (ver aqui europa re). Com aproximadamente 12.700 metros quadrados de escritórios de primeira classe, além de espaço comercial adicional e um pátio com jardim privativo no térreo, a FOZ oferece credenciais de sustentabilidade premium com uma etiqueta energética A e certificação BREEAM em uso como “Excelente”. A FOZ está localizada no meio do “South Hub”, o distrito comercial em rápida mudança de Amsterdã. Com espaço de escritório de alta qualidade, bons serviços e excelente conectividade, incluindo links diretos para Amsterdam Central e Aeroporto Internacional de Schiphol, o Southern Hub é o principal mercado de escritórios na Holanda e um dos escritórios mais atraentes da Europa. O edifício encontra-se actualmente arrendado a vários inquilinos, incluindo Simões e Simões E a floco de neve E a azul legal. George Fraser HardingA Aviva Investors, Gestora de Fundos, disse: “Estamos muito satisfeitos por adquirir o FOZ, o edifício icónico localizado no meio de um dos mercados de escritórios mais dinâmicos da Europa. Além de estar alinhado com nossa estratégia mais ampla de transformação climática, juntamente com nosso trabalho para descarbonizar ativos imobiliários ineficientes existentes, este edifício também reflete nossa ambição contínua na Europa continental, um mercado que acreditamos oferecer grande potencial para oferecer desempenho de longo prazo em carteiras de clientes”.

W Hotels em todo o mundo Ele vai abrir seu primeiro hotel em Portugal, O W Algarve2 de maio, próximo. O hotel oferecerá 134 quartos e suítes e 83 residências, com vista para o azul e amplas varandas (ver aqui europa re). As comodidades exclusivas do W complementam cada quarto com roupões de banho macios, banheiras grandes e chuveiros com efeito de chuva. As 10 suítes WOW oferecem dois andares de vida de resort de última geração. Na cave, as áreas de estar estão equipadas com sistemas de entretenimento BOSE ultra-modernos que permitem aos hóspedes definir o seu próprio cenário. No andar de cima, os hóspedes podem aproveitar o sol do Algarve no terraço espaçoso da cobertura, com vista para a costa e piscinas privativas, disponíveis em algumas suítes WOW. A Suite Extreme WOW apresenta um quarto amplo de inspiração algarvia, inspirado em pitorescas aldeias piscatórias e paisagens únicas. Os hóspedes podem subir escadas para o terraço panorâmico no último piso, onde os jardins rodeiam um salão elevado com cabine de DJ, sala de jantar e área de bar. A grande piscina de borda infinita é o lugar perfeito para apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico.

promotor casas edas Ela vendeu quatro edifícios comerciais adjacentes ao seu complexo de apartamentos Hevia em Valência para o escritório da família aragonês (ver Aqui está a monarquia ibérica). Os ativos adquiridos somam um total de 1.200 metros quadrados e antes desta operação foi arrendado ao Grupo Vaillant Saunier Duval, empresa do setor de ar condicionado, que pretende instalar delegações comerciais próprias para as marcas Vaillant e Saunier Duval para o Comunidade Valenciana. A empresa de consultoria e serviços imobiliários Inmoking recomendou o tratamento de dupla propriedade (arrendamento, primeira venda e posterior venda). O projeto Aedas é composto por 220 casas, 12 edifícios comerciais e 65 escritórios e está localizado no distrito de Nou Campanar da capital do Levante.

Carlisle Vendeu um grupo de ativos de auto-armazenamento na Holanda e na Bélgica para Sevastor. A carteira representa uma participação de 80% na joint venture que os dois investidores estabeleceram em 2019 para obter acesso ao Benelux Self Storage Market (ver Aqui Kreherald). O valor da joint venture ascendeu a 146 milhões de euros. O portfólio é composto por 15 propriedades no Benelux com uma área total de 55.000 metros quadrados de espaço máximo de aluguel, concentrados nas áreas metropolitanas de Amsterdã e Bruxelas. A joint venture reuniu o portfólio através da aquisição de dois operadores de self-storage holandeses (M3 Self-storage, Opslag XL) e um operador de self-storage belga (Lokabox), bem como um desenvolvimento na Holanda.

Propriedade do congelador ter queUm crédito verde de cinco anos no valor de EGP 100 milhões Para financiar um projeto de desenvolvimento de negócios no Reino Unido, Ro (ser visto Aqui Kreherald). O Rowe é um edifício de escritórios de 12 andares em Whitechapel, Londres, que já recebeu a certificação provisória BREEAM UK: fase de projeto ‘excelente’. Este é o primeiro empréstimo de desenvolvimento verde do grupo no Reino Unido. O empréstimo verde tem uma margem de juros reduzida no primeiro saque. A margem de juros reduzida será mantida se The Rowe mantiver a classificação “excelente” do BREEAM. Após a conclusão prevista do projeto The Rowe no terceiro trimestre de 2022, a propriedade receberá uma classificação ‘Excelente’ para a certificação BREEAM UK New Construction.