NUNZIO O LEONARDO, QUEM SÃO OS AMIGOS MORTOS DE 2022? / fora do dançarino Celentano

É hora de descobrir o segundo excluído disso O terceiro episódio de Amici Evenings 2022. Os meninos são mandados para casa e aqui Nunzio e Leonardo se enfrentam antes que o resultado do desafio seja conhecido. “Estou muito feliz com o caminho que fiz, mas não tenho vontade de voltar para casa neste momento. Não demonstro muito meus sentimentos, mas tenho interesse em ficar aqui, sem dúvida.”, admite Leonardo, apoiado por Nunzio que confirma a forte amizade e respeito que nasceram entre eles Longe de tudo.

Eliminação de Leonardo, Amici 21 / Nunzio Yoseh: Entre os dois, vitórias latinas!

Maria de Filippi explodiu e elogiou os dois: “Vocês foram bons, foi um desafio e tanto”, admite a apresentadora. No entanto, ele deixa as batatas quentes em um envelope vermelho que pede que abram: a noite é descartada nesse envelope e é sobre Leonardo. (Atualizado por Anna Montesano)

NUNZIO, AMIGOS 21 / Venceu o desafio com Leonardo e ficou impressionado com “Como fazer agora”

Leonardo e Nunzio, Super Latin Challenge para Amici 21

O segundo aluno também foi escolhido na votação. No final da terceira bateria do terceiro episódio da noite Amigos 21 Foi a equipe de Alessandra Celentano e Rudy Zerbe que acabou perdendo depois de vencer no segundo turno. Todaro e Cuccarini escolhem alunos para colocá-los em risco, daí os nomes Luigi, LDA e Leonardo. Os três alunos atuam em sua própria especialidade: Nunzio em uma dança latina, Luigi e LDA em uma de suas danças inéditas. A palavra então passa para o júri que decide resgatar Luigi como o primeiro. Em seguida, o resgate LDA segue. Assim, o desafio na segunda eliminação é todo entre os dançarinos latinos: Nunzio e Leonardo estão prontos para dar o seu melhor no palco nesta grande final. (Atualizado por Anna Montesano)

Nunzio “Sou vidente”, erro para Amici 21 / La Celentano “Não sabia, você faz cartas?”

Nunzio ou Leonardo, quem é o segundo eliminado?

A segunda rodada de Amici noite 2022 Termina, como sempre, com uma eliminação pela primeira vez que termina imediatamente com a votação final para a segunda eliminação do ringue. No final do primeiro desafio entre Celentano-Zerbi e Kocarini-Todaro para conquistar a vitória, mencionamos primeiro. Por isso, eles são convidados a se apresentarem diante do júri: Sisi, Aisha para cantar e Nunzio para dançar. O júri decidiu devolver imediatamente Cisse à corrida, deixando Aicha e Nunzio para competir pelo último lugar disponível. O resultado, porém, vem em poucos segundos e Ayesha é a segunda a se salvar e voltar a correr. Então Nunzio entra na cédula: a dançarina latina terá que esperar o último desafio contra o outro aluno da cédula. (Atualizado por Anna Montesano)

Nunzio ou Leonardo na votação da noite Amici 2022

Há, também 3ª Noite da Noite Amchi 2022 Será caracterizada por dupla eliminação. Hoje, 2 de abril de 2022, os alunos do Amici 21 voltam ao palco para se enfrentarem em novos exames e luvas desafiadoras. Ao final de três rodadas, o primeiro aluno será desclassificado diretamente; Nas duas seguintes, será sorteado um nome que, portanto, irá para a votação final para cancelamento. Um desses dois nomes será a segunda remoção final do loop.

Núncio e Leonardo Ambos os nomes correm o risco de serem excluídos 3ª Noite Amchi 2021 Que será anunciado no final da segunda e terceira pista. São duas bailarinas, ambas da América Latina. Nunzio é estudante Raimundo Todaro, que assumiu a gestão da escola depois que Mattia saiu devido a uma lesão. Leonardo é um estudante em vez de Alessandra Celentano. Isso significa que esta noite a escola perderá um concorrente latino.

Nunzio ou Leonardo, que foi eliminado na terceira noite do Amici 2022?

Como aconteceu no ano passado, também nesta versão da noite Amigos 2022 Não é anunciado ao vivo, mas em casa no final do episódio. Núncio e Leonardo Eles realmente descobriram qual dos dois foi eliminado na terceira noite Amici 21 em casa. Terminado o desafio no estúdio, todos os alunos restantes na competição foram enviados para lá para ver quem era o novo eliminado. Maria de Filippi estendeu a mão para eles e, tendo-os preparado para a notícia, anunciou o nome. Mas qual dos dois teve que abandonar a escola e competir? De acordo com as prévias do VicolodelleNews, parece que Leonardo deixou a escola Amici 21.

© Reprodução reservada