De Corona a Los Locos, música de dança dos anos 90 em Tiare Summer Emotions, 16 de julho de 2022 Eventos em Udine

Eventos especiais do calendário também começam na nova arena ao ar livre tiare vibrações de verão. primeiro encontro Sábado 16 de julho A partir das 19h30 para soltar a batida dos anos 90 no 90's Fest.





A noite será apresentada por Carlo Oliva, radialista, DJ e músico de Carbona (SU). Autor e intérprete do filme europeu de sucesso de 2002, I’m in Love sob o pseudônimo Safeway. Em primeiro plano, DJs e animadores estarão Master Dee e Alberto Mesini de “C’era una Volta”. Os portões serão abertos às 19h e o festival começará às 20h.





Os diretores se revezarão no palco Heróis da dança mundial dos anos noventa.





Coroapseudônimo de Olga Maria de Sousa (1968), cantora naturalizada brasileira que tirou seu nome artístico do projeto da trupe de dança da qual fazia parte com Jenny B (Giovanna Persola) e Sandy Chambers (Sandra Chambers). Ele alcançou sucesso mundial com os singles The Rhythm of the Night (1993), que alcançou o número 11 na Billboard Hot 100 na América e Baby Baby (1995). Ela foi convidada nos programas de música mais famosos. Além disso, depois de participar das edições de 1994 e 1995, tornou-se uma das anfitriãs do Festivalbar 1996, junto com Amadeus e Alessia Marcuzzi. No mesmo ano, ele liderou a máquina de dança no canal francês M6, alcançou tremendo sucesso e confirmou sua maleabilidade. Em 2000 lançou um álbum dedicado ao mercado brasileiro e em 2004 gravou a peça portuguesa Bosanova A cor dos teus olhos, incluída no grupo Brasil 5000-3 e distribuída mundialmente por 5.000 discos. Ele nunca parou de compor: os últimos singles foram lançados em 2015 e 2016.





Los Locos É uma dupla italiana de música latino-americana formada em 1991 e composta por Roberto “Borello” Borribello (1961) e Paolo Franchito (1965), que foram campeões da música italiana como tradutores e produtores de conhecidas canções pop latinas como El Meneaito, Macarena e Mueve la colita e La Vuelta, e álbuns de sucesso como El tic tic tac, Salta e La Mamba, bem como a canção original em língua italiana Ai Ai Ai, escrita em 1998 por Boribello, Franchetto e Sergio Migliorati como a música tema das primeiras temporadas do conhecido romance de Rai1 “Doctor in the Family” “. Os dois se conheceram em 1982 e em 1986 uma fita cassete para eles chegou a Vittorio Salveti, patrono do festivalbar, que achou uma de suas músicas perfeita para “Disco Verdi”. Sob o nome “PR” actuam em dois episódios do Festivalbar gravados em Trieste. Ambos estão tentando ter uma carreira básica, mas o apelo da música é mais forte, e depois de várias experiências, nasceu “Los Locos” em 1991, nome sugerido pelo artista Bebo Lando, inspirado em um clube visto em Londres e contemplando o escolhas que os dois fizeram até aquele momento. Sua carreira é interminável e além das fronteiras italianas, eles se orgulham de participar de transmissões e trilhas sonoras com importantes colaborações.





Kim Lucas (1966) é uma cantora britânica que foi criada artisticamente na Itália para onde se mudou em 1998 após concluir seus estudos na Academy of Live and Recording Arts em Londres e trabalhou com várias companhias de teatro, incluindo “The English Shakespeare Company”, participou do “Festival de Edimburgo”. Ela começou sua carreira como compositora e performer em 1999 com a música All I really want. Durante a sua carreira, também esteve envolvido em vários projetos (como “Girls Party” com Neja e Nathalie Aarts em 2013 e remix de l’Agostino de Gigi D’Agostino em 2020) e colabora com artistas da cena internacional da dança. Em 2002, ela colaborou como apresentadora de vídeo DJ e autora de “The European Top 20” na apresentadora de TV LGBT. Ela escreveu as letras de todas as suas músicas e como compositora colaborou com muitos outros artistas (Sagi Rei, Hard in Tango, Dj Bum Bum e muitos mais).





Natalie Arts (1970), holandês, estudou piano, violão e voz; Também se formou em dança jazz. Ela é a voz feminina do grupo “The Fuse” até 1991, ano da mudança para Milão. Das colaborações com os irmãos La Bionda, nasceu o álbum de estreia como solista, um cover de Change da cantora Lisa Stansfield que 30 anos depois também apareceu digitalmente. Trabalha na gestão de estúdios de gravação no “Logic Studios” e aqui nasceu a colaboração com Dischi Ricordi, como backing vocal de Gianna Nannini (com a sua primeira participação no Festivalbar em 1993 em Verbania), de Adriano Celentano e do grupo inglês Right Said Fred (no Roxy Bar em 1993). ). Ele esteve envolvido em vários projetos musicais, incluindo “The Soundlovers” criado com os famosos produtores Mollella, Phil Jay, Roby Santini e Gianni Fontana, para quem ele tem sido a voz orientadora desde 1996. Muitas colaborações com outros artistas, incluindo um episódio Kim Lucas . Finalmente, por 30 anos na Itália, ele lançou o primeiro álbum gravado: “Change 1991-2021”.





