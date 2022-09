Exploração de gás deve gerar mais negócios para empresas locais

Angola – O presidente reeleito João Lourenço toma posse hoje pelo segundo mandato consecutivo. A cerimónia terá lugar na Praça da República, em Luanda, com a presença de pelo menos 15 mil pessoas, segundo o Jornal de Angola. O anúncio foi feito ontem na capital pelo Secretário de Estado e Presidente da Casa Cívica, Adão de Almeida. De acordo com Almeida, a cerimónia contará com três momentos distintos, que são “a tomada de posse e o juramento, a alocução à nação, e o desfile militar em que se apresentam os vários ramos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional para dar as boas-vindas o líder-chefe.” Ele disse que o acesso à cerimônia será por convite, mas representa um grande e diversificado segmento representativo da comunidade. As 17 províncias estão representadas, bem como uma vasta gama de convidados estrangeiros. Entretanto, os Estados Unidos reconheceram a vitória do MPLA e do Presidente João Lourenço: O Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, emitiu um comunicado dizendo que os Estados Unidos “parabenizam o Presidente eleito Lourenço pela sua eleição como próximo presidente de Angola”. “Estamos ansiosos para trabalhar com ele para avançar na relação vital entre Angola e os Estados Unidos”, disse Blinken, acrescentando que “os Estados Unidos continuarão a trabalhar em estreita colaboração com o governo angolano e o povo angolano para avançar nossos objetivos compartilhados à medida que trabalhar para promover um futuro mais sustentável, seguro, inclusivo e próspero”. Segundo Blinken, essas eleições fortaleceram a democracia. No entanto, a UNITA, partido derrotado nas eleições gerais angolanas de 24 de Agosto, interpôs na terça-feira recurso extraordinário de inconstitucionalidade da rejeição do anterior recurso do principal partido da oposição. De acordo com o documento obtido pela agência portuguesa Lusa, a UNITA acusa o tribunal de não apreciar uma série de provas e de desrespeitar alguns aspectos da constituição angolana. O documento da União Nacional para a Independência Total de Angola (Unidos) dá várias razões. Por exemplo, ele ressalta que as partes litigantes não podem ser responsabilizadas por terem atas incompreensíveis em sua posse, porque o método de atribuição de cópias aos delegados da lista (usando papel carbono) não permite que o conteúdo do resumo seja visível a partir da terceira via . Salientou ainda que a UNITA sempre reclamou nas últimas eleições que a Comissão Nacional de Eleições cria dificuldades na implementação da lei sobre a entrega de cópias de transcrições. “Há uma clara negação do direito a um julgamento justo”, diz ele. A UNITA defende ainda que “o maior contributo que esta verificação pode dar é o de reforçar a confiança do público no processo eleitoral e nas instituições que o regulam” e lamenta que o Tribunal tenha “negligenciado” a Constituição. Na passada quinta-feira, o Tribunal Constitucional rejeitou o recurso da UNITA, afirmando que as provas apresentadas “não permitem que os resultados globais” das eleições anunciadas pela Comissão Nacional Eleitoral sejam declarados vencedores do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). A sentença, na página 6, afirma que a unidade “anexo ao arquivo supostos relatórios sumários de assentos duplicados (duplicados, triplos, quádruplos), falsificados, sucateados, adulterados, sem códigos de assentos diferentes em conteúdo (e incompreensíveis)… a acta de compilação Nas últimas eleições gerais de 24 de Agosto, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPA) e o seu candidato, João Lourenço, obtiveram 51,17% dos votos, seguidos pelos Estados Unidos com 43,95%. [CC]