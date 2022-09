“Aqui está a verdade”

O caso Totti Blasey tem sido falado há meses, e novos rumores se espalham todos os dias. Mas desta vez para lançar a bomba, não foram os ex-cônjuges, mas o famoso cabeleireiro, que teria sido o mediador entre Elari e seu suposto amante. Declaração emitida sem meias medidas: Vamos ver exatamente o que ele disse.

Depois da entrevista de Totti no rio com o Corriere della Sera, todo o inferno estourou nas páginas de rumores. Embora os dois parecessem querer silêncio para proteger as crianças, Francesco acabou falando e contou mais do que o esperado.

Na entrevista, Totti explicou várias dinâmicas e abordou os detalhes de sua separação. Falando de Ilary, ele alegou que sua ex-mulher tinha uma amanteCom esclarecimento do momento das supostas traições.

Segundo a história do ex-capitão de Roma, ela teria sido a primeira a trair. Totti teria encontrado cartas incriminatórias e, após várias tentativas de restabelecer o relacionamento, teria encontrado sua paixão atual, Noemi Bocchi.

Portanto, a confissão de Totti aponta o dedo para Ilari e insinua um grave ato de adultério. Ao dizer isso, Francesco também compartilhou Alicia SoledaniHoje, está em grande demanda na Internet. Os fãs, aliás, querem saber qual é a versão dele.

Alicia é uma cabeleireira famosa quem – qualalém de colocar as mãos no cabelo de Elari, Também ajudará a dançarina a desenvolver seu relacionamento fora do casamento.

“Vi que havia uma terceira pessoa que era o elo entre Elari e outra. Alicia, cabeleireira de Elari, é amiga dela” Francisco.

Claro, essa ainda é a versão dele, porque Elari nunca se expressou. Seria bom poder ouvir os sinos, mas parece que o apresentador do L’Isola dei Famosi não tem intenção de falar, por enquanto.

Totti acusou publicamente o cabeleireiro de agir como intermediário a favor da traição. Colocado no meio de uma situação tão desconfortável, depois de dias de silêncio veio o anúncio que o mundo inteiro estava esperando.

Alicia Soledani Tente colocar alguma ordem no caos da mídia por um tempo, mas declaração categórica quem lê:

“Não vou dar entrevistas porque isso é algo muito particular entre os dois e é sobre a amizade entre nós também, entre os três, que já dura mais de vinte anos. Não vou falar sobre isso agora. nem nunca. Eu fui colocado no meio em públicoE a São pessoas que sofrem, então eu entendo isso.”