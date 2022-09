Conselho de administração de Milan e Scaroni continua presidente: “uma nova fase em nome da continuidade”

A edição de hoje da “La Gazzetta dello Sport” avalia as mudanças feitas ontem na diretoria do Milan. Entrada oficial para novos membros Jerry Cardeal E a Alec Shiner E a Neeraj Shah E a Isaac Halliard E confirme os três pontos de referência Gordon Singer, Giorgio Forlani e Stefano Cucchero. Outra confirmação importante é a afirmação do presidente Paolo Scaroni que anunciou esta nova fase “em nome da continuidade e da qualidade”. Aqui estão as palavras dele.

“Hoje abre uma nova etapa no processo de desenvolvimento do clube, Em nome da continuidade e da qualidade. Temos uma nova diretoria Que inclui representantes da Elliot que já ocuparam a composição do Conselho de Administração, garantindo o valor gerado nos últimos anos e a abordagem equilibrada da transição, Unidos por novos componentes, uma expressão do RedBirdo maior acionista, que agregará sua expertise, experiência e cultura de gestão na área de esportes e entretenimento, em todo o mundo.” Maldini: “Liao? Ninguém pode ser vendido com certos personagens.” O ponto sobre o futuro dos portugueses