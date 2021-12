Para os americanos, Veneza continua a ser a melhor cidade para comprar uma casa em

e Venezia A melhor cidade do mundo para comprar uma segunda casa.

Isso foi afirmado pela pesquisa.Os 10 melhores lugares para comprar uma segunda casa em todo o mundoFeito por comparação de mercado.

Veneza, única por sua formação morfológica, está localizada em Primeiro lugar antes de Paphos, na ilha de Chipre.

eles seguem Abu DhabiE Dubai e Funchal, em Portugal.

Dê um passeio entre as belezas

a O ranking anual feito pela empresa americanaLeva em consideração vários fatores, incluindo a possibilidade de vida ao ar livre, para vagar entre salizade, campielli, sotoporteghi e Obras-primas arquitetônicas de beleza indiscutível.



Graças à pandemia, que mudou profundamente o nosso estilo de vida, de acordo com a pesquisa, o que os clientes mais procuram é obter Atividades para fazer no exterior da sua casa. E neste rifle há muito a oferecer, principalmente porque Os movimentos podem ser executados inteiramente a pé, o que é inimaginável em muitas outras cidades, então por que com sua cidade cenouras Cada dia oferece a possibilidade de escolher um caminho diferente a percorrer ao ar livre.

Entre eventos, eventos culturais e restaurantes

Mas o que colocou Veneza no topo do ranking, de acordo com a pesquisa, são seus pontos do TripAdvisor Atrações por população.

Na capital da região de Veneto, Para cada dez mil habitantes são 358 atrações, Enquanto me olhava Restaurantes, novamente com respeito a dez mil habitantes, o número aumenta para 2628.

Certamente não se pode dizer que uma bela Veneza não oferece um amplo leque de opções Patrimônio arquitetônico e cultural E se tudo isso somado a uma oferta atrativa e a muita diversão, a cidade torna-se o lugar perfeito para comprar sua segunda casa.

Veneza e seu interior

Mas quanto custa comprar uma casa na área de Veneza?

Em Veneza na média 405 euros por metro quadradoDe acordo com estimativas ideal Com dados de novembro de 2021.

Mas se você se mudar para a área metropolitana da cidade, os valores caem e assim por diante CORLEY As estimativas são de 2.661 por metro quadrado Chioggia De 1.916, a Jesolo, um destino social para o verão de 3.269 euros.

A arma, no entanto, éA única cidade entre os dez primeiros Ordem de compra no mercado. retardadas são cidades São FranciscoE Toronto até Nova Iorque, são caros tanto no mercado imobiliário quanto no custo de vida, mas também pela quantidade de pessoas presentes comparadas, por exemplo, aos restaurantes.

Valentina Rossi