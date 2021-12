O segundo episódio de Sissi TV / Sissi & Franz introduz a turbulenta lua de mel!

A série Sisi, uma prévia do segundo episódio, 4 de janeiro de 2022

O segundo episódio da série de TV.Sisi”, Previsto para terça-feira, 4 de janeiro às 21h35 do Kanal 5, promete bom. A lua-de-mel é bastante turbulenta: Sissi e Franz mudaram-se para Laxenburg, um castelo nos arredores de Viena, mas depois de um bom começo, o imperador se distanciou de novo. No final, os dois conseguem consumar o casamento e agora Sisi quer um filho. Depois de receber uma carta de Fanny, ele a visita na favela de Viena. Nesta ocasião, há um retorno de sua estreita amizade , e Fanny também lhe dá excelentes conselhos sobre gravidez. A arquiduquesa descobre as conquistas de Sisi no bairro de Fani e consolida seu controle sobre os movimentos da Imperatriz. Enquanto isso, em Milão, os rebeldes atacaram e mataram o palácio do regente da Lombardia-Veneza, enquanto na Hungria cresce o ressentimento do povo em relação à coroa (adjetivo de FD Zaza).

Fanny expulsa

O segundo episódio da série de TV.Sisi“Será transmitido na terça-feira, 4 de janeiro de 2022 às 21h35 no Canal 5. Como seu marido já avisou, depois do casamento, Sissi começa as dificuldades: ela é muito jovem para ir ao casamento na primeira noite e Franz, embora ele a entende, decide se mudar. Ela está fisicamente separada dela passando as noites em outra família e com outros negócios. Além disso, o rígido protocolo cerimonial dos Habsburgos certamente será doloroso para Sissy, que está tendo um colapso nervoso. Seu bom amigo , Fanny, a prostituta que alugou um bordel que Franz frequentava, é identificada no local O local é considerada inadequada para as exigências do tribunal e é banida abruptamente sem qualquer consideração. Ela se encontra muito pobre, sozinha, em chuvas torrenciais e no misericórdia de três criminosos. Ela é salva pela intervenção de Lajos, um patriota húngaro baseado em Viena para eliminar o próprio imperador (por FD Zaza).

provérbios do herói

Terça-feira, 4 de janeiro de 2022, horário nobre em Canale 5, episódio dois de Série de TV “Sisi“, dedicado à famosa Imperatriz da Áustria. A série alemã então conta uma história Elizabeth Amalia Eugenia de Wittelsbach (Dominic Davenport), que viveu no final do século 19, se apaixona pelo imperador austríaco Franz Joseph I (Jannick Schumann). Só depois do casamento você perceberá que a vida na corte dos Habsburgos em Viena não é o que você esperava. “Tivemos a sorte de encontrar Dominique Devenport para desempenhar o novo e único papel de Sissi. Assim como a própria Imperatriz, Dominic impressiona com sua energia e compreensão completa do papel. Por outro lado, Yannick Schumann representará o imperador Francisco inédito, mostrando lutas internas e sensações incontroláveis, que cativarão os corações de todosdisse Andreas Gotzet, produtor, redator principal e expositor.

Série Al-Sisi, o enredo dos episódios 3 e 4

Vamos conhecer as visualizações de arquivo Episódios 3 e 4 da série de TV.Sisi“ Que será transmitido na terça-feira, 4 de janeiro de 2022 às 21h25 no Canal 5. No primeiro episódio, Franz, após uma briga com seu futuro sogro, entra em um bordel. Sissy, que o segue, conhece Fanny (Paula Cooper), uma prostituta que se tornará amiga e companheira inseparável. A jovem duquesa, apaixonada por Franz, decide se casar com ele, mas depois do casamento começam as primeiras dificuldades: Franz está fisicamente separado dela e, como seu pai esperava, o efeito da estrita celebração dos Habsburgos foi desastroso. Apesar das dificuldades, o jovem casal se ama e finalmente consegue consumar o casamento. Sisi decide seguir o conselho de Fanny sobre gravidez e também tenta se adaptar à dura vida no tribunal.

