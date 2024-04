Stefano Di Martino “ad Affari Tui”: Selvagia Lucarelli aplaude, aqui está o porquê

Stefano Di Martino está entre os possíveis substitutos de Amadeus, recordista mundial. Embora até agora ele tenha negado os rumores de passar o bastão em Sanremo, há muitas pessoas no mundo do entretenimento que o apoiam. Entre eles está também Selvagia Lucarelli. Agora é questão de pouco tempo: Ray anunciará em breve quem terá medo do “Affari Tui”, um jogo pré-noturno, e depois do festival da música italiana. Muitos nomes estão circulando online. “Parece-me que a única maneira lucrativa de a Rai responder à saída dos grandes e não tão pequenos rostos da Rai é ​​começar a focar em rostos jovens para hospedar não sem ambições, mas grandes programas.” A história foi postada em seu perfil do Instagram.

Ele continuou: “Talvez estejamos arriscando alguma coisa, mas também corremos o risco de começar a dar uma chance séria a uma nova geração de anfitriões familiares e de confiança e, finalmente, aos jovens”. Depois acrescentou, para quem ainda não entendeu o propósito de sua mensagem: “Apoio Di Martino em Avari Toi, em suma”. De momento não há confirmação oficial, mas parece claro que a ex-dançarina do Amici está entre os novos talentos do serviço público de televisão.