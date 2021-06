Pare com a AstraZeneca na década de 1960, uma reviravolta repentina na Lombardia: sim, um lembrete sobre diferentes vacinas

Pare na AstraZeneca para menores de 60 anos: Lombardi primeiro diz não às menções de outras vacinas e depois refaz seus passos. A nota final (que esperamos) chegou da área.

Menores de 60 anos: pare na AstraZeneca. E agora?

Interrupção da vacina AstraZeneca para menores de 60 anos: o Comitê Técnico-Científico confirmou isso nas últimas horas. A decisão criou muita confusão mesmo em partes do Palazzo Lombardia. De fato, a Região inicialmente se opôs à possibilidade de implementar reforços com vacinas diferentes, conforme indicado pelo CTS, e por meio de um memorando suspendeu os soros heterogêneos, aguardando maiores esclarecimentos. Obviamente, esses chegaram, porque Pirellone retomou seus passos pelo correio. Portanto, a Lombardia também deu permissão para fazer ligações com a Pfizer e a Moderna para menores de 60 anos que receberam sua primeira dose do AstraZeneca.

Aqui está a nota da área: