“Mas para quem ele se voltou?” – Grátis diariamente

Uma autópsia confirmou que Michelle Merlot, a ex-cantora المغني amigos Morreu de leucemia O que levou a uma hemorragia cerebral que levou ao parto. Agora cabe aos pesquisadores reunir todo o material para entender se houve ou não alguma responsabilidade na morte do jovem de 28 anos e se ela poderia ter sido evitada de alguma forma. Certamente iremos ao fundo desta história, a pedido dos pais de Merlo, que após a autópsia poderão organizar o funeral.

Está aberto no momento Uma investigação por homicídio culposo O que pretende explicar que houve negligência por parte do hospital Vergato, que mandou Michel para casa para lhe dizer que seu mal-estar era causado por faringite. O ex-aluno Amici teve uma consulta contínua com o médico assistente que Ele foi prescrito um antibiótico. No dia seguinte, o jovem de 28 anos foi internado em condições extremamente perigosas no Hospital Maggiore de Bolonha, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência: no entanto, não foi o suficiente para lhe salvar a vida.

“O que os investigadores querem entender – nós lemos O resto do carlino, que acompanha a história de perto – para não deixar nada ao acaso, é precisamente se antes de quarta-feira, 2 de junho, a ex-cantora amigos Talvez ela tenha mudado para outros jalecos brancos Para entender por que ele estava desconfortável. ”Enquanto isso, a ASL em Bolonha, que abriu uma investigação interna, anunciou que Merlot havia recebido assistência suficiente.