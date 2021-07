O gesto chocante do irmão revela a Duquesa

Thomas Markle Jr. mantém Harry e Meghan sob vigilância. Sua decisão está causando muita preocupação aos duques de Sussex

Outra bomba pronta para explodir em família real E sobretudo nas mãos dos “rebeldes”. Harry E. Megan. Se todos os problemas e polêmicas eclodiram no ano passado após a deserção da casa real e acusações de racismo, para complicar a situação, poderia haver Reviravolta emocionante.

O protagonista desta história Thomas Markle Jr. Meio-irmão de Meghan (mesmo pai) e relacionamento complicado com a Duquesa de Sussex. De acordo com os últimos rumores Thomas deve estar na Austrália, onde participará do Big Brother VIP.

Há quem veja o homem de 55 anos de Oregon já na “Terra do Canguru” observando uma quarentena obrigatória antes de entrar na casa VIP GF. E conhecendo a natureza dos reality shows, há muito com que se preocupar.

Thomas Markle Jr. para o irmão mais velho australiano: Harry e Meghan tremem

Thomas, na verdade, não está se dando bem com Megan: A ex-estrela de Suits o baniu por cerca de 10 anosTanto que o meio-irmão nunca reconheceu pessoalmente Harry, nem seus netos Archie ou Lillipet.

Em muitas entrevistas Thomas deixou comentários muito duros e pesados ​​para Megan, definido como “pseudo, superficial e hipotético”. Thomas culpou sua meia-irmã pelo casamento quando seu pai estava doente, mas também Faça-o pobre e desempregado: “Para todos os outros, sou o irmão louco de Megan, então perdi meu emprego e fui expulso de casa.”

Finalmente, um livro كتب Uma longa carta para Harry implorando para que ele não se casasse com sua irmã. Uma carta, claro, acabou nas mãos de jornais britânicos e viajou o mundo todo. Resumindo, se esses são os lugares, imagine o que ele poderia perder enquanto se hospedava no Big Brother.