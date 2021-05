Kate Middleton, um conto de fadas em azul: camisa de bolinhas e calças palazzo por € 45

Kate Middleton em azul: camisa de bolinhas e casaco adelgaçante

Kate Middleton Adota uma abordagem mais simples e inovadora e deixa você sem fôlego com o look azul perfeito de uma garota trabalhadora que todos nós podemos copiar: calças de 39 libras (cerca de 45 euros) e uma camisa de bolinhas. A ocasião é um divertido encontro com três associações que tratam da saúde mental de crianças e adolescentes.

Ao lado de Kate Middleton está seu marido William. Os cônjuges parecem mais harmoniosos, Depois de 10 anos de casamento E três filhos, e por quanto tempo atormentar Retornado de Meghan Markle para a Califórnia, Harmony e Serenity são os cavalheiros. Eu também mereço Talvez da postura diplomática de Will Ele queria abraçá-lo com seu irmão em um esforço para encontrar um ponto de reconciliação que Harry parecia não querer alcançar.

Então, enquanto William e Kate enfrentam o problema de saúde mental com um sorriso e se desafiam em um jogo de pingue-pongue, onde a Duquesa parece ser uma verdadeira heroína, Harry prefere atacar Carlo, admitindo isso. Desde que ele tinha 20 anos Considere deixar a família real, desgostoso com a maneira como seu pai tratou sua mãe, Diana.

Mas vamos voltar para Kate Middleton. Para um noivado divertido à tarde, a Duquesa de Cambridge escolheu um look diurno descontraído e elegante que pode ser facilmente imitado, escolhendo um azul refinado, perfeito para qualquer situação de fingimento.

Kate estreou uma camisa de cetim de seda, azul claro com pontas brancas, como o colarinho e os punhos. Firmata Tory Burch. custo? 380 libras, ou cerca de 480 euros. Lady Middleton habilmente a emparelha com um par de Calça Palace, azul marinho, JigsawA partir de 45 euros. Para deixar o traje mais formal, Depois do casaco vermelhoO casaco longo azul marinho de Catherine Walker, com ajuste de blazer, tem um efeito adelgaçante que realça a linha fina da Duquesa.



Kamisia depois Você pode comprar uma versão de baixo custo da camiseta Kate Middleton online

Como acessório, Lady Middleton escolheu um sutiã de camurça Emmy London com salto em bloco por £ 395 (€ 458), o que possivelmente é Compre meias preparadas com gelE uma bolsa clutch azul-escura assinada pela Smithson por 551 libras (640 euros). Enquanto ela usava um par de luvas exatamente da mesma cor para os trabalhos de jardinagem que fazia com William.

Para atividades lúdicas, mesmo que estivesse ao ar livre, Kate preferia deixar seus cabelos longos e maquiagem natural. Lindos brincos de pérola destacáveis, criados por Freya Rose com uma pulseira Halcyon Days.

