Uci Cinemas, recomeça no dia 20 de maio

Como The Space Cinemas, o outro grande circuito italiano retomará as operações em 20 de maio. Desde aquela data, FIA Cinemas (43 instalações multiplex e 440 telas na Itália) reabrirá suas instalações UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bicocca, UCI Casoria, UCI Como, UCI Curno, UCI Ferrara, UCI Florença, UCI Fiumara Genova, UCI Fiume Veneto e UCI Colle Gioia del Sol UCI Lissone, UCI Marcianise, UCI Meridiana Bologna, UCI Certosa Milano, UCI Milanofiori, UCI Molfetta, UCI Orio, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romaest, UCI Romagna, UCI Romagna, UCI Sinalunga UCI Luxe Palladio Vicenza e UCI Luxe Marcon Venezia reabrirão ao público com a retomada das expectativas.

Nas semanas seguintes, a UCI espera uma reabertura gradual do servo residual do circuito.

Inauguração do UCI Luxe Maximo

Além disso, a nova instalação será inaugurada em 20 de maio UCI Luxe Maximo em Roma (7 quartos). Esta é a primeira multiplexação em formato Luxe DC, e é uma estrutura especialmente construída para dar ao espectador uma experiência cinematográfica luxuosa, graças à última geração de poltronas reclináveis ​​presentes em todos os seus quartos, à excepcional qualidade das projeções e além de a nova sala iSense equipada com projetor laser 4K e sistema de som Dolby Atmos®.

O UCI Luxe Maximo está localizado dentro do Maximo Shopping Center, via Laurentina 865, Roma. O cinema, no +2 andar do Centro, está localizado em uma área estratégica, inteiramente voltada para a diversão e gastronomia de última geração.

Comentário de Ramon Piarnis

Ramon Bayernes“Estamos muito satisfeitos em receber nossos convidados para vivenciarem juntos a emoção do cinema na tela grande novamente a partir de 20 de maio”, disse o Diretor Geral do Grupo de Cinemas ODEON no Sul da Europa (Espanha, Itália, Alemanha e Portugal). Nossos colegas trabalharam incansavelmente para garantir que estejamos prontos para reabrir com segurança e gostaríamos de agradecê-los por seus esforços notáveis ​​e trabalho árduo contínuo. Sabemos que nossos clientes estão animados por estar de volta e mal podemos esperar para poder experimentar a magia do cinema juntos novamente, com nossa paixão, para entregar uma experiência emocionante. O bem-estar dos nossos hóspedes e colegas é a nossa maior prioridade e todos os nossos sites tomarão todas as medidas de segurança indicadas nas disposições aplicáveis, com protocolos de distanciamento social rigorosos, para garantir que os telespectadores desfrutem da experiência. No ambiente mais seguro ».