“Dimensões atômicas, como você está Paul?” Constrangimento para Del Debio – Libero Quotidiano

Momentos de constrangimento a Rosto e reverso. Na quinta-feira, 13 de maio, convidado de honra Mauro Corona. O rosto anterior de Kartabianca, Explodido por Ray, ele encontra seu “lar” na Mediaset. Em particular em Rete Quattro Paulo Del Debio. Como foi dito antes, no episódio final, Corona e Mosul se deixaram levar Deslizamento pequeno. O clima com o escritor no que se refere a isso se volta imediatamente para Gliard: na sala estamos falando sobre a Europa e vários ditados estranhos, até que acabamos falando sobre “dimensões anatômicas” e aí está a piada: “Eles vão nos dizer que só aqueles com os parâmetros corretos será capaz de fazê-lo – começa Corona. “-. Você Paul, como você está a este respeito? Uma pergunta que chama a atenção do maestro está despreparada, mas acima de tudo incomoda:Eu vou te contar no telefoneFiltro Del Debbio.

Sempre durante Face e reverso Biscione invadiu Bianca Berlinger, Apresentador Kartabianca Ele solicitou repetidamente o retorno de seu amigo Corona, mas sem sucesso. Oi Mauro, você me traiu”, Disse sarcasticamente o locutor da Rai 3, que acrescentou: “Fui um convidado regular na Rete 4, mas perdôo-te porque a tua traição foi por força maior e não aconteceu nem com a tua vontade nem com o meu país. para o jornalista conosco de Kartabianca Ele sempre foi tão gentil e prestativo. Mas como você sempre me diz pelo telefone, mais cedo ou mais tarde – Berlinger comentou – você e eu estaremos juntos novamente. Abraço vocês dois. Uma iniciativa da Berlinguer que surpreendeu tanto a Corona que disse: “Fiquei maravilhado com o fato de Bianca ter postado algo assim, Eu não esperava ela dela“