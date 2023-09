Mas os fãs se concentram nos detalhes e os comentários são constrangedores

Katerina Balivotodos os dias, é transmitido Opinião 1 Com seu programa de TV A hora certa. A apresentadora então revela muitas informações básicas sobre o programa em seu perfil Instagram Ou poste fotos de suas roupas. E foi isso que ele fez hoje, terça-feira, 26 de setembro, só um pouquinho um fã Eles se concentraram em um detalhe improvável: eu pé. claramente, Catarina Ele não respondeu a nenhum dos comentários.

Katerina Balivo (doce) surpresa no camarim do “La Volta Bona”: “Quem pode me dizer o que são?”

Caterina Balivo: “Meu pai queria que eu ficasse em Nápoles, então pude me mudar para Roma.”

Katerina Balivo Ele postou uma nova em seu perfil Instagram Ela usa um macacão rosa vintage e um par de saltos dourados. Em seguida, a apresentadora completa o look com alguns acessórios e um lindo sorriso. Esta posição foi muito bem sucedida, de fato, para ele Seguidores Eles deixaram muitos gostos e comentários para ela. Muitos escreveram: “Acompanho você todas as tardes, gosto muito do seu programa” ou “Seus programas me dão muita positividade”.

No entanto, alguém chamou a atenção um fã para Catarina. Na verdade, alguns usuários comentaram sobre a beleza dos pés da emissora em termos no mínimo embaraçosos.

Katerina Balivo nas redes sociais

Katerina Balivo Ela é muito ativa em seus perfis social Ele gosta de ficar em contato com muitas pessoas Seguidores. Aliás, a apresentadora revela sempre alguns detalhes adicionais sobre o episódio de hoje ou explica como se preparar e quando estar na sala de cabeleireiro e maquilhagem.

