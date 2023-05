Revisão de amigos em 6 de maio, o que acontece nas semifinais: eliminação e finalistas

Falta uma semana para a final do Amichi 22. De fato, o último capítulo do show de talentos apresentado por María De Felipe acontecerá no domingo, 14 de maio. quem ganhará? Entretanto, a verdade é que Ameche tem sido mais forte que a Covid: alguns concorrentes e alguns técnicos testaram positivo ao coronavírus nos últimos dias, pelo que a inscrição nas meias-finais foi adiada por alguns dias. No entanto, o show de talentos do Canale 5 não parou e, portanto, tudo continuou regularmente.

a diferença

depois Exceções Megan, Ndj, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio, Federica, Ramon e KrecaSeis competidores permanecem na corrida. Aqui estão as prévias do episódio de Amici 22 que foi ao ar no sábado, 6 de maio, no horário nobre do Canale 5. Já estamos esgotados, o círculo está cada vez mais próximo dos finalistas.

Rudy Zerbe – Alessandra Celentano: cantor Aaron e dançarina Isobel.

Lorella Cucarini Emmanuelle Lu: cantora Angelina e dançarina Maddalena.

Arisa Raymondo Todaro: a cantora Wax e a dançarina Mattia.

Isabel e lesão

Durante o episódio noturno de sábado, 29 de abril, de The Australian Dancer isobel kinnear Ele teve que deixar o consultório para se entregar aos cuidados de um fisioterapeuta devido a um problema no braço ocorreu durante a performance. Seus fãs imediatamente se preocuparam, temendo que ele não pudesse participar das semifinais. No entanto, felizmente, o problema foi resolvido em pouco tempo e, portanto, o dançarino é um participante regular da competição.

eliminar

Concorrentes a serem finalizados em sondagem Eles são xxx e xxx. E como é habitual, Maria De Filipe anunciou em casa o nome do jogador afastado no final do episódio de sábado.

Favorito

As favoritas à final são a cantora Angelina e a dançarina Isobel. Mas cuidado com a potencial chance final do cantor Aaron.