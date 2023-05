Eventos no sábado, 6 e domingo, 7 de maio de 2023

É o primeiro fim de semana de maio, quando o mau tempo dá lugar ao sol novamente e Roma oferece um calendário de eventos interessantes para todos os gostos. No primeiro domingo do mês, a data regressa com os museus gratuitos, é tempo de celebrar a primavera no Jardim Botânico, e ainda há os antigos mercados, festas e eventos para os mais gulosos.

O que fazer nos fins de semana em Roma com crianças

Se você ainda não sabe o que fazer neste fim de semana, aqui estão 13 eventos imperdíveis em Roma no sábado, 6 e domingo, 7 de maio:

Museus gratuitos no domingo, 7 de maio

Domingo 7 de maio, primeiro domingo do mês, será possível a todos visitar gratuitamente os vários museus e galerias da capital (e não só). A entrada será gratuita para todos, tanto nos Museus Cívicos como em algumas zonas arqueológicas da cidade como o Circus Maximus e os Fóruns Imperiais. Reservas são necessárias apenas para grupos. O compromisso mensal com “Domingos no Museu” nos Museus Estaduais do Lácio também retorna em 7 de maio. Como todos os domingos do mês, o acesso é gratuito a todos os museus estaduais, parques arqueológicos e espaços culturais do Ministério da Cultura abertos ao público. As visitas decorrerão durante o horário normal de expediente dos institutos e deverão decorrer no pleno cumprimento das medidas de segurança em vigor. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

fora do mercado

Nos dias 6 e 7 de maio, Fuori Mercato chega ao bairro de San Paolo, uma nova história assinada pela Vintage Market. Ao longo do dia, serão 80 expositores selecionados de vintage, feito à mão, móveis, livros, vinil, decoração, reciclagem, ilustração, cosméticos, plantas, flores, fliperama e neon. A entrada é gratuita e em combinação com o Fuori Mercato será realizado o habitual mercado de agricultores: um local que encurta a cadeia de abastecimento e melhora a realidade agrícola local. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

foi em maio

Era di Maggio é o festival da primavera que chega ao Museu do Jardim Botânico de Roma no sábado, 6 e domingo, 7 de maio. O Trastevere Garden, um tesouro de beleza e biodiversidade, receberá um rico calendário de eventos inéditos que envolverão adultos, crianças e os muitos entusiastas da floricultura que acompanham o SENS há anos. Portanto, será uma verdadeira experiência de parque natural para toda a família aprender os segredos das flores e plantas mais incríveis enquanto se diverte. Uma novidade notável que surpreenderá os participantes desta terceira edição do evento: de dentro do Jardim Botânico, cruzando a soleira do portão alto, será possível chegar ao Giardino della Cavallerizza dentro do Palazzo Corsini para viver uma experiência imersiva e reviver um “dia com Cristina da Suécia”, visitando sua alcova. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida de Rua Centocelle

Na viale Agosta, que faz fronteira com o famoso bairro de Centocelle, um tour gastronômico TTS dedicado aos sabores mais populares e entretenimento de rua acontecerá de sexta-feira, 5 a domingo, 7 de maio. Este palco vai encher o MUNICIPIO 5 de Roma de bom gosto e boa comida, transformando a zona sudeste da cidade no maior festival dedicado à comida de rua de sempre. Um evento de três dias dedicado à melhor comida da estrada, meticulosamente preparada por uma equipe de chefs de rua escolhida a dedo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Banksy World na Estação Tiburtina

Aproveite este fim de semana prolongado para visitar a exposição “The World of Banksy – The Immersive Experience” na Estação Roma Tiburtina. O roteiro apresenta mais de 100 obras, murais e peças do artista britânico, que percorrem toda a sua produção, desde as pinturas do início de sua carreira até os últimos anos, das obras realizadas com a técnica do graffiti manual às feitas com estênceis permitindo rápida execução Maior. A exposição, indicada para pessoas de todas as idades, através de obras apresenta a história em vários níveis de uma história de mais de vinte anos e leva o espectador a mergulhar em um mundo repleto de reflexões.

Compre ingressos com desconto aqui

Fotos da Imprensa Mundial

A 66ª edição da World Press Photo regressa a Roma, no Palazzo delle Esposizioni, em estreia italiana. A exposição estará aberta a partir deste fim de semana até 4 de junho. A galeria receberá os finalistas do prestigioso Prêmio de Fotojornalismo, que desde 1955 premia muitos fotógrafos profissionais todos os anos pelas melhores fotos, contribuindo para a construção da história do jornalismo visual mundial. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mar Fora no Zoomarine

No domingo, 7 de maio, Carmela e Memo Di Mare Fori chegaram ao Zoo Marin. Os dois atores da bem-sucedida série Rai ambientada em uma prisão juvenil em Nápoles encontrarão o público no parque aquático Torvaianica. Com o ingresso, você pode entrar no parque e ao mesmo tempo participar de uma conversa ao vivo com representantes do Mare Fuori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Venda de malas de carro em Roma

No domingo, 7 de maio, a venda de baús retorna à Da Vinci’s Village, um mercado de baús inspirado nos princípios de reaproveitamento e sustentabilidade, evento cada vez maior que se repete todo primeiro domingo do mês no estacionamento em frente ao Bonetti’s Bar. ; Os cidadãos coletam e vendem coisas que não precisam mais do bairro. O objetivo é reaproveitar coisas que ainda são úteis, mas estão depositadas nas casas ou porões dos indivíduos que participam delas: desde coisas a acessórios de decoração até roupas em bom estado, mas que não são mais necessárias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival da Fava e do Pecorino

No domingo, 7 de maio, o Agripark da Via Castel di Leva dedicou dois dias de festa aos produtos simbólicos da primavera. Você pode se encontrar ao ar livre nos gramados verdes e organizar um tradicional piquenique romano. Muitos grãos orgânicos do interior da Romênia, dos campos da Agricoltura Nuova; Produzido no quilômetro 0 de uma cadeia de abastecimento curta e certificada, acompanhado de queijos premium, ricota e pecorino, sempre biofabricados na propriedade da Decima Malafede. Muito, mas muito, também será Porchetta Derecia, quente e crocante, fumegante e tenra para derreter na boca, acompanhada dos excelentes vinhos de Castelli Romani e de nossas adegas selecionadas. Em seguida, um rico menu baseado em produtos sazonais e pratos típicos da cozinha romana e lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vamos beber ao sul

Riserva Grande, em colaboração com Andrea Petrini da Percorsi di Vino e o jornalista Luciano Pignataro, apresenta uma nova edição do Beviamoci Sud em Roma, o evento dedicado exclusivamente aos grandes vinhos do sul da Itália, com representação também dos vinhos do Lazio, como o região que sedia o evento. Para esta nova edição, o evento acontecerá no Grand Hotel Palatino, em Roma, nos dias 6, 7 e 8 de maio. À semelhança das edições anteriores, o certame vai permitir aos operadores e entusiastas do sector provar todos os excelentes vinhos de uma região que é berço, desde tempos imemoriais, de grandes vinhos de carácter inconfundível, impregnados de história, cultura e terras únicas no mundo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Viticultores Naturais em Roma 2023

O evento “Vignaioli Naturali a Roma” regressa à capital. O encontro é nos próximos dias 6 e 7 de maio para uma nova viagem à descoberta dos melhores enólogos italianos. O evento será realizado no The Westin Excelsior na Via Veneto. Muitas empresas participantes, além do vinho, haverá: queijos, produtos de açougue, chocolate e muito mais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa do Morango Karcetti

O Carchitti Strawberry Festival retorna por duas semanas consecutivas. Agora na sua 44ª edição, o evento inteiramente dedicado à fruta vermelha que é protagonista do verão, decorrerá no sábado 6 e domingo 7 de maio e duplicará no sábado 13 e domingo 14 de maio. A abertura das bancadas está prevista para as 10h00 e haverá ainda espaço para feiras, música e animação durante 4 dias de pura festa. Concertos, desfiles e danças folclóricas são organizados ao longo dos quatro dias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival da Natureza Verde

Domingo, 7 de maio, em Casale Cascina di Sotto, imerso na natureza da Via di Boccea, haverá áreas dedicadas repletas de seminários criativos, oficinas de autoprodução, atividades ao ar livre, atrações e entretenimento para crianças e adultos. Pode ainda percorrer a herdade onde encontrará artesãos e produtores agrícolas. Às 12 horas o almoço do agricultor, às 17 horas o aperitivo do agricultor e muitas acções de formação ao longo do dia. O domingo será de descontração com toalhas no relvado, saboreando cervejas de pressão e vinhos biológicos e degustando especialidades de produtores escolhidos pela sua qualidade e autenticidade. [TUTTE LE INFORMAZIONI]