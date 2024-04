Monstros Antonella Clerici nomeia Ligabue em homenagem ao portão de molho em Sanremo. Cantora: “Querida Antonella, algumas frases não me pertencem” – vídeo

“Caro @antoclerici Obviamente nunca disse nada parecido, algumas frases não me pertencem.” Estas são as palavras de Ligabue, que nega ter insultado a apresentadora, Antonella Clerici, ao recusar-se a participar no festival de Sanremo, que organizou. Clerici durante entrevista com MonstrosQuando Francesca Fagnani lhe perguntou sobre sua experiência no Teatro Ariston, ela falou sobre o boicote de alguns artistas que decidiram não participar do concerto que ela organizou. Um até disse: “Tem gosto muito de molho”. Daí nasceu o que foi chamado de porta do molho. para Monstros Clerici decide nomear o artista como Ligabue, mas este estende a mão e diz: “Só acho que fiz de tudo para ele estar no festival. Porque imaginei no último episódio que ele e eu iríamos em uma Harley Davidson. Diga-me. Se não for verdade, peço desculpas, mas se for verdade, espero suas desculpas.” Depois que as prévias do programa apareceram nas redes sociais nessas horas, houve uma certa expectativa em torno do nome. o nome do cantor de Correggio E logo A pessoa em questão respondeu negando o boato, e esperamos que o caso seja encerrado.

Leia também: