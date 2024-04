Paolo Bonolis: “Separação de Sonia Broganelli? Eu passei por isso, não foi fácil. Falei com Freddie Mercury e ele disse: 'Você foi legal.'

paraGiovanna Cavalli

Apresentador: “Eu traí minha primeira esposa, Diane. Com Laura Freddy fiquei feliz durante e depois.”

Eles o chamaram de Pinóquito.

“Eu era mais nariz do que criança e por isso isso era atenuado na família. Minha mãe ainda me assedia. “É ótimo ver um homem de 93 anos atacando um homem de 63 anos.”

Ele gaguejou.

"Em casa isso seria motivo suficiente para o ridículo se eu fosse até meus pais. ("Se-se-se-eu ouvir papa-ba-papa…")Resumir: "Ah, escreva o que vamos fazer primeiro.". Não, não senti vergonha nenhuma. Então passou. Se você está nervoso zagajo Ainda hoje, mas não me importo muito com isso." Paolo Bonolis é inequívoco.











































































































Ele estava julgando seus colegas de classe?

“Na escola éramos todos meninos e, quando me formei, eles também aceitavam meninas.”

Ele se lançou de qualquer maneira.

“Tentei ser sedutora, às vezes a resposta era sim, às vezes não. Naquela idade, não era a menina que estava estressada, eram os hormônios.”

Christine, 26 anos, francesa.

“Meu primeiro relacionamento físico. Um recorde, eu acho. “Eu diria que é um relacionamento subliminar.”

huh?

“você não entende? Então, na física existe a lei de Planck, para o menor tempo possível. você entende agora? “Meu desempenho está nos anuários.”

Para impressionar, ele se gabava de ser jornalista.

“Usei métodos políticos, engano da palavra.”

Ele mente muito?

"Aqueles que são necessários. Qualquer um está mentindo. Todos nós interpretamos da melhor maneira possível o que os outros querem que façamos. Mentiras suavizam as arestas e o importante é não machucar ninguém."

Acompanhei uma amiga na prova de RAI e eles levaram ela.

“Eles me perguntaram: ‘Você sabe cantar?’” “não”. “Dança?” “não”. “Ele recita?” “não”. “Assobiar?” “não”. “Bom, você é perfeito.” Ainda me lembro do diretor Leon Mancini, ele era legal, seus olhos eram tão arregalados quanto seus olhos.

E o amigo dele?

“É uma companhia de seguros.”

Ela apresentou “3,2,1… Ligue!”, um programa para crianças. Apresentado por Vasco Rossi.

“Legal, sombrio. incomodado? “Eu era mais do que isso.”

Com os primeiros ganhos comprou uma Diane vermelha com seis cavalos de potência. Foi um sonho?

“Não, eu precisava de um carro. Bela variação francesa. transferível. Uma vaga inclinação, mas Xamamine foi o suficiente.”

Seu primeiro casamento com Diane terminou devido à sua infidelidade admitida.

“Percebi que fiz algo estúpido e disse isso. Não foi fácil e entendo o nervosismo dela.”

Arrependimento?

“Sim, mas aconteceu, chefe.”

Ele trapaceia com frequência?

“Não, mas se fosse esse o caso eu não viria dizer isso aqui. Acho que a beleza de um relacionamento está na perseverança em chegar a um acordo. Somos todos travessos e honestos ao mesmo tempo.”

“Vou me casar com Laura Freddy”, anunciou ele. mas não.

“Você vê? Ele está errado. Acontece. Temos que ficar o mais calmos possível e não fazer previsões. Estamos sentindo muita falta de Pítias.”

Mas você estava feliz.

“Estou sempre feliz, antes, durante e depois. Apenas não faça isso lá Ele pensa”.

Ele nos disse que os levou em carros dilapidados.

“Eu tive isso. “Se ele preferisse caminhar, bastava dizer.”

Sua verdadeira esposa é Lucas LlorenteQue está com ele desde 1991. E vai durar com você.

“Oh Deus, eu a teria achado mais bonita como esposa.”

Você já discutiu?

“Não. Nós terminamos profissionalmente há três anos, fui para o Ray, ele ficou com o Costanzo, nunca brigo com ninguém. Ele é uma pessoa especial, muito inteligente, frustrado e quieto. uma fase quântica que é diferente de “Quanto vivemos”.

Como você faz isso?

“Nós nos aceitamos como somos e amamos nossa diversidade, e nenhum de nós pretende mudar um ao outro.”

Férias juntos?

“Em Formentera.”

Em uma praia de nudismo?

“Sim. Ele tirou a fantasia, mas eu não, ok?”

A amizade é um sentimento mais simples que o amor?

"É uma forma de amor que tem limites ilimitados. O amor, por outro lado, exige limites, mas não precisa parecer uma prisão. Hoje é visto como um limite e não como um horizonte."

Você tem amigos entre seus colegas?

“Mas sim, claro. Carlo Conti, Antonella Clerici. Fico feliz em iniciar uma conversa com outras pessoas se as encontrar. Mas sou reservado. “E eu não gosto do mundanismo.”

Você ainda anda com os de antigamente?

“Sim”.

E o que eles fazem?

“Massimo é corretor, outro também, o último empresário da Espanha. Eu o amo tanto. Conversamos, jogamos padel.”

Ele é bom com a raquete?

“Muito. Mas o que posso dizer a mim mesmo? Quero ganhar, mas aceito perder com calma. Caso contrário, o que você joga?

Sanremo 2005 ?

“Eu hospedei Mike Tyson. Durante o anúncio, o então gerente geral Flavio Cattaneo protestou contra sua presença. Eu respondi: “Ele já chegou. Se ele não quiser, você pode avisar, eu não vou”.

Ele apareceu novamente em 2009. Haverá uma trilogia?

“No momento não podemos ver as condições.”

O que você fará no próximo ano?

“Vou ficar na Mediaset. Prometi a Pier Silvio que faria mais uma temporada nas próximas Sou uma pessoa de palavra.”

Ele se descreveu em uma entrevista da seguinte forma: “Sou um bom satírico”.

“A sátira é como o colesterol. Existe a coisa ruim que leva à apatia. E a bondade que combina leveza. Gosto de dar gentileza. Eu gostaria de saber mais sobre eles ao meu redor. Fiquei impressionado”.

E o gerente da Mediaset que o chamou de “A Sombra Imperfeita”? Ele fez as pazes conosco?

“Nunca mais ouvi falar.”

Você é sarcástico, mordaz, zombando do seu interlocutor.

“As pessoas entendem que estou jogando e não se sentem insultadas. “Gosto de brincar sobre falhas e fraquezas. Isso as torna menos importantes, na verdade, estranhas.”

Silvio Berlusconi pediu seriamente que você fosse seu porta-voz oficial?

“Sim. Eu disse: 'Sr. presidente, eu nem votei em você'. Ele foi legal e riu muito.”

Aos vinte e cinco anos, em Londres, conheceu Freddie Mercury, que tentou. “Adoro sua música, acho ótima, mas temos horizontes hormonais diferentes”, respondeu ele. “Conversamos. Depois cada um seguiu seu caminho. Mas eu fui legal, sabe?”

Sonia Bruganelli revelou que se gabava de uma riqueza absurda para cortejá-la.

"Eu não estava me exibindo, sempre me considerei felizmente rico. Se eu quiser viajar, posso ir. Se eu quiser trocar de carro, posso comprar um novo."

Finja ter um barco.

“Pertence a amigos. Mas se isso a incomodava tanto, por que ela veio aqui? A vida é uma questão de sabor. Você não pega peixe apenas com o anzol.”

Na entrevista acima Galeria de vaidadeCom quem anunciou em junho de 2023 o fim do seu casamento, e disse: “Estamos separados, mas mais unidos do que nunca”. E este ainda é o caso?

“Confirme. Temos três filhos, precisamos de harmonia… Como é que se diz isso? Pais, só isso.”

Decisão tomada ou sofrida?

“Eu experimentei e compartilhei. Como você pode esperar que alguém faça o que não quer mais, sinta o que não sente mais, seja o que não quer mais?”

Incomodou você aceitar isso?

“Para mim não foi fácil, mas foi certo.”

Ele se perguntou o que havia feito de errado com Sonia?

“Confirmação. E ela com certeza também.”

Ele também disse: “O amor transforma, espero reencontrá-lo o mais rápido possível”.

“Agora me sinto bem assim. Sou cheia de amigos, tenho cinco filhos e dois netos e o terceiro nascerá em julho. Se acontecer, acontecerá. E se isso não acontecer, como dizem em Roma, é gordo.”

Olhando em volta?

“Sempre antes de atravessar!”