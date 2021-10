Charlene de Mônaco perdeu peso e tentou: a foto com o rei

Charlene e Albert de Mônaco em crise: as fotos que os traem

Charlene monaco Ele compareceu ao seu primeiro evento oficial após a hospitalização no início de setembro. A princesa parecia magra e tentada na foto oficial com o rei zulu, Misuzulu, mas é o primeiro sinal de que o retorno ao normal está se aproximando.

Há poucos dias, Charlene, de Mônaco, compartilhou seu perfil no Instagram Uma selfie dela sorrindo Embora ela sofra de dores agudas de garganta, ouvido e nariz que meses atrás a forçaram a emigrar para a África do Sul e causou uma série de cirurgias.

Charlene de Mônaco, foto com o rei Zulu

Enquanto isso, seu marido Alberto continua seu compromisso solo no Palazzo e fala sobre Retorno complicado de sua esposa Em Monte Carlo, mesmo que a história pareça cada vez mais próxima. E a participação de Charlene no evento oficial da Família Real Zulu é prova disso.



corrente com cruz Você pode comprar a versão prateada do colar Charlene de Mônaco online

Para ficar ao lado do rei africano, ela escolheu Charlene de Mônaco As Nações Unidas parecem begeCores neutras terrosas. O traje é composto por um terninho amplo de calça macia que a princesa combina com uma maxi jaqueta dupla, uma laranja e a outra azul escura com listras horizontais roxas escuras, com orla franjada. Nos pés, use um par de botins de camurça, arredondados na ponta.

A princesa escolheu uma longa corrente de ouro que termina com ela como a única gema er. O cabelo loiro ainda é muito curto, mas o corte é menos decisivo do que o visto em janeiro. Já a maquiagem marrom e bege é preferível aos olhos e ao batom da cor da pele.

Charlene de Mônaco, muito magra

A magreza especialmente perceptível se manifesta nas feições do rosto e também nas mãos que ele segura à sua frente durante as filmagens. Misuzulu, onde a foto foi compartilhada em Perfil de famílias reais africanas no InstagramNS.

Por outro lado, ele está muito sorridente e elegante mais do que nunca. Retornar às obrigações públicas é o início de um caminho de convalescença que deve retornar aos filhos, Jack e Gabriella, que também são A linda Charlotte Casiraghi Ele cuida deles enquanto a princesa está longe deles.

Como Gala explica, o retorno de Charlene a Mônaco ainda está muito distante. No entanto, a princesa levará algum tempo para se recuperar totalmente e conseguir embarcar no avião para finalmente trazê-la para casa. Como Alberto explicou, temos que esperar a permissão dos médicos que seguem sua esposa para finalmente podermos ver a princesa em Mônaco.

Italiaonline oferece produtos e serviços que podem ser adquiridos online na Amazon e / ou em outro e-commerce. Se você comprar através de um dos links da página, Italiaonline pode ganhar uma comissão da Amazon ou de outras empresas de comércio eletrônico mencionadas. Os preços e disponibilidades dos produtos não são atualizados em tempo real e podem variar com o tempo: portanto, é sempre essencial verificar a disponibilidade e os preços na Amazon e / ou no outro e-commerce mencionado.