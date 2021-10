O grupo PTA mais forte da Europa: um coração italiano com uma carreira internacional

Publicidades

As licitações vencedoras e novos acordos internacionais ressaltam o valor do Grupo PTA no desenvolvimento de soluções inovadoras e de valor agregado voltadas para shoppings e marcas de varejo.

Milão, 8 de outubro de 2021 – PTA. Group, líder no desenvolvimento de estratégias e programas de marketing inovadores para centros comerciais e marcas de retalho, confirma o sucesso da sua oferta de serviços graças à concessão de vários concursos europeus importantes e de novos acordos comerciais internacionais recentemente concluídos e em vias de participação. Parceiros mostram como Pagamentos EML (ASX: EML) E os clientes gostam Unibill Rodamco Westfield.

Grupo PTA com 30 anos de ativos e presença direta em mais de 600 shoppings NS 3.000 pontos de venda entre GDO e GDS, atualmente com subsidiárias na França, Espanha e Portugal e com serviços organizados diretos da matriz italiana na Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suécia e Dinamarca. O grupo, que se registrou em 2021 a mais de 20% de crescimento Ao longo do ano passado e espera uma rotatividade aproximadamente uniforme 40 milhões de euros, tem tido um grande sucesso no apoio e na formação de centros comerciais de clientes também a nível internacional, graças às actividades destinadas a Da unidade para a loja Criação de experiências inovadoras para o cliente que podem aprimorar as marcas de varejo.

Unibill Rodamco Westfield, um gigante global de compras e varejo imobiliário, com a missão clara de gerar experiências valiosas para seus clientes finais, ganhou um importante concurso Bubaloo, marca do Grupo PTA, que desde 1999 oferece soluções completas voltadas para as famílias de shopping centers. Especificamente, o acordo refere-se ao fornecimento e gestão do serviço popular infantil nos centros comerciais de maior prestígio Unibail-Rodamco-Westfield em toda a Europa.

“Muitas vezes, um centro comercial passa a ser um espaço de diversão familiar, não só pela experiência de compra de valor acrescentado, mas também graças a espaços e projectos totalmente dedicados ao público infantil, pelo que torna-se imprescindível poder sugerir soluções e serviços personalizados que vão desde do projeto à construção e gerenciamento de áreas infantis, bem como fornecer gadgets ou “transporte” divertido para crianças que são altamente seguros e confiáveis, como no caso de nosso Boobaloo ”, comenta Laura Giannini, diretora de operações, PTA Group. “Na ocasião, os produtos Boobaloos, patenteados para Europa e Estados Unidos já em 1999, eram divertidos, fáceis de manusear e seguros, e mudaram a forma como os shoppings estão no mesmo patamar. Neste caso, a senha era para digitalizar o jornada do cliente e automatizar o processo de leasing e gerenciamento dos próprios Boobaloos. “

A licitação recém-ganha por Boobaloo foi precedida por uma prorrogação de cinco anos do acordo internacional assinado com a gigante dos pagamentos digitais Pagamentos EML (ASX: EML). O mandato, que foi assinado no final de julho pela PTA Payment Solutions, outra subsidiária do PTA Group em programas de cartões-presente e soluções fintech, visa fortalecer Da unidade para a loja E o produto dos centros comerciais envolvidos na operação na Itália e na Espanha e no desenvolvimento iminente na França.

Além da forte penetração no mercado italiano Soluções de pagamento PTA Ele também tem outro acordo importante com a Nhood, SCCE e CBRE para programas de cartão-presente em Espanha NS Portugal. Os cartões-presente provaram ser uma ferramenta de marketing ideal para atrair clientes para fazer compras em shoppings, resultando em aumento Conscientização da marca de shoppings e apoiar sua estratégia Da unidade para a loja de clientes.

Os shoppings exigem inovação constante e essa é uma área com a qual estamos comprometidos desde o início de nossos negócios, iniciado há 30 anos. Os serviços de pagamento digital, soluções orientadas para a família e iniciativas que visam valorizar as marcas existentes na indústria de retalho são os elementos vencedores do Grupo PTA, capaz de responder de forma robusta às necessidades estratégicas e operacionais dos clientes nacionais e internacionais. O plano de investimento implementado e as soluções inovadoras propostas confirmam a nossa competência no apoio e interpretação das necessidades de compra de novos consumidores. Por isso estamos muito satisfeitos com o caminho que percorremos e com os resultados comerciais obtidos que reforçam a nossa posição no retalho europeu ”, afirmou. Antonio Negri, diretor administrativo, PTA Group.

O Grupo Pta busca uma estratégia de internacionalização clara com base em produtos e soluções de rápida escalabilidade. Outro exemplo importante que começou este ano é a instalação Varejo automatizado, até à data, em 150 pontos de venda em todo o território francês. Na verdade, graças às contribuições Cauda, que foi adquirido pelo Grupo PTA em julho de 2019, é possível alcançar Soluções Botânicas Customizadas De acordo com as necessidades especiais do cliente.

As instalações permanentes na França foram recebidas com grande sucesso pelo cliente Free Mobile, que recentemente encomendou novos sistemas. Esta importante encomenda expande a presença regional do Grupo PTA na França, estando presente através da sua subsidiária PTA France desde 1998.

