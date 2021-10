Sami sai de casa, indicou Raffaella, Gianmaria e Miriana

Começa com a “rixa” entre Adriana Volpi e Sonia Bruganelli. Em uma entrevista, a Fox atacou duramente Bruganelli novamente por tirar a foto com Magalli, dizendo que “eles são da mesma coisa, eles gostam de provocar e ofuscar.” O termo turvo de Bruganelli não saiu e sua reação foi violenta.

Então vamos para casa. O primeiro tema abordado é o que aconteceu há poucos dias, quando Manuel, com a ajuda de algumas próteses, caminhou. É um momento muito emocionante. Signorini não hesita em defini-lo como o melhor momento de um “Grande Fratelo Vip”.

A mulher mais incontrolável da Itália – Vamos para Francesca Cipriani, que durante a noite se surpreenderá com a volta de seu namorado. Eles tinham suas fotos de revisão do último episódio, quando ela o conheceu quase no meio da histeria. Tanto que seus gritos e ignorâncias se tornaram memes da web ao longo da semana. Quando Alfonso diz a ela que até hoje Alessandro pode não estar tão longe, ela enlouquece, correndo pela casa gritando “Amor, amor”. Trata-se até de destrancar a porta. Em seguida, ela foi “escoltada” até o navio do amor. Aqui encontra tudo o que precisa para preparar a piadina Romagna, enquanto Alessandro espera na plataforma.

Mirjana e Rafaela – No último episódio, estourou uma briga entre Mirjana e Raffaella, e agora estamos de volta. Os dois simplesmente não aceitam. Fico argumenta que Trevisan é falso e rude. Que sorri na frente de todos de vez em quando e diz coisas pesadas em confissão.

O rosto inédito de Alex Bailey – Alfonso convida Alex para a Câmara de Mistério para falar sobre seu lado menos conhecido. Ele, ator e visto por todos como o belo negro, também demonstrou grande humanidade. Fale sobre seu irmão e sua mãe. Então, há uma mensagem para ele. A irmã de sua esposa escreveu-lhe contando como estava sua família. Em seguida, Alex foi convidado a subir ao pódio para ter uma surpresa. Uma vez fora de casa, ele está congelado e, portanto, não pode responder à visão de seu irmão Francesco. O que Alex ouve é uma verdadeira declaração de profundo afeto que o comove profundamente.

A noite de amor entre Jokas e Katya – Depois do sinal feito por Casilla no último episódio, Alfonso quer investigar o que aconteceu (ou não aconteceu). Eles são chamados de Super Led. Lá eles encontram uma bela cama onde devem se sentar e responder às perguntas de Signorini. Os dois confirmaram respondendo: A “famosa” noite aconteceu em Roma e Jukas vestia “uma calcinha com pequenos corações”. Em seguida, Giucas vê um vídeo de seu filho e a paixão se torna irreprimível.

Katya e os Três Tenoriti – Ricciarelli fica sozinho na Letônia, para logo se juntar a Alex, Aldo e Gianmaria. Os três improvisos “sem sono” para ela.

julgamento – É hora do árbitro da TV, que foi oficialmente encerrada. O primeiro a se salvar entre Sami, Amedeo e Nicola é o último. Alfonso falou com Sami e fez com que ele contasse sua história e a história de sua mãe. Uma história difícil com um pai batendo na mãe. O menino teve então a oportunidade de conhecer, embora separada por um vidro, a casa do Ângelo da Arcádia, aquele que o acolheu.

Alfonso sozinho com “Girls” – Todos os meninos podem sair e Signorini parabeniza a todos por se reunirem em torno de Lulu, que tem passado por momentos difíceis nos últimos dias. A relação com Manuel começou a mostrar os aspectos mais difíceis. Ele mostrou sinais de impaciência devido à sua proximidade com a garota, e ela teve que aprender a “assediá-lo” em menor grau, mas depois de tanto sofrer. Alfonso a chamou para “curtir o presente”.

O retorno de Maria Theresa Rota – Entre os protagonistas da última versão, Maria Theresa está em casa. Ele está no jardim onde Amedeo o espera. Guria chegou ao jardim onde ele foi congelado. La Ruta quer destacar duas coisas … Ela não gostou de ouvir de Amedeo que a relação deles está menos próxima do que antes por causa do ciúme do parceiro. Então ela o convida a guardar algumas coisas para si, principalmente se os filhos não as conhecerem …

Sair de casa é … É hora do julgamento final. Entre Sami e Amedeo, o público votou na saída de Sami.

O compromisso – Uma rodada dupla de nomeações, primeiro clara e depois secreta. Da primeira, Raffaella sai com 4 indicações, seguida por Gianmaria e Miriana com 2 indicações. Foto confirmada por indicações secretas.

“Novo” para Amedeo – Em meio às indicações, Alfonso interrompe para mostrar a Amedeo algumas fotos da namorada Vera, que parece estar grávida. Ele obviamente parece surpreso, mas não descarta que realmente esteja. Signorini promete a ele que eles vão conseguir …