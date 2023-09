As telas estão aumentando para o filme vencedor do Prêmio Veneza de 2023 de Matteo Garrone

Após o reconhecimento recebido no Festival Internacional de Cinema de Veneza (Leão de Prata de Melhor Diretor e Prêmio Marcello Mastroianni de Ator Emergente) e a calorosa recepção recebida durante a primeira semana de programação, a 01 Distribution tem o prazer de anunciar que Eu sou capitão Está se preparando para ser adicionado a partir de amanhã, quinta-feira, 14 de setembro 56 novos quartos, com um total de 256 telas. Um resultado que confirma o interesse com que o público recompensou imediatamente o filme de Matteo Garrone e os seus jovens actores, Seydou Sarr e Mustafa Fall, que juntamente com o realizador se encontram actualmente com espectadores de toda a Itália.

Eu sou o Capitão: uma cena do filme

“O público do cinema italiano mais uma vez conseguiu nos surpreender – anunciou Luigi Lonigro, Diretor da Distribuição 01. O maravilhoso filme de Matteo Garrone foi recebido com aplausos e aplausos ao final de cada exibição. Tendo atingido cerca de 100 mil espectadores na primeira semana de o programa: “A partir de amanhã, 56 novos cinemas serão adicionados para acompanhar Io Capitano a um público cada vez mais amplo. A decisão de apresentar o filme na versão original com legendas em todas as telas italianas, tal como foi exibido no Festival de Cinema de Veneza, provou ser será uma decisão de seleção vencedora recompensada com a aprovação do público.”

Os shows continuarão nos próximos dias em Milão, Pordenone, Udine, Pádua, Treviso, Verona, Roma, Nápoles, Cosenza, Bari, Catânia, Palermo, Perugia.

Abaixo está nossa análise de Io Capitano, uma coprodução internacional entre Itália e Bélgica. Produzido por ARCHIMEDE em colaboração com RAI CINEMA e TARANTULA com PATHÉ e LOGICAL CONTENT VENTURES com o apoio do Ministério da Cultura com a participação de CANAL+ e CINÉ+ em coprodução com RTBF (Televisão Belga), VOO-BE TV e PROXIMUS. O filme é distribuído pela 01 DISTRIBUIÇÃO.