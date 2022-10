M Ibn Al-Qarn

“Se o fascismo é uma associação criminosa, então eu sou o chefe dessa associação criminosa.” Assim abre e fecha – em estrutura circular – “M, filho do século” de Massimo Popolizio, que Ray Cultura propõe em duas partes no sábado 22 e 29 de outubro às 21h15 no Ray 5. Adaptação em trinta pinturas históricas começa Antonio Scorati romance “M A peça – traduzida pelo próprio Popolizio e Tommaso Ragno – na última tira do livro e depois volta à mesma fatídica frase proclamada por Benito Mussolini no Parlamento no momento de “Pôr a Cruz. De Força”.

Sem focar em fatos históricos, a peça retrata a emergência do fascismo. “É uma corrida sucessória entre dezoito representantes – como explica Massimo Popolizio – que, longe de qualquer discurso, chama a atenção do público para o ritmo urgente da ascensão do poder, que ocorreu em um momento de profunda debilidade das instituições e dos partidos.”

É uma história pouco conhecida, especialmente a história dos seis anos após a Grande Guerra, com o projeto Fiume, a virada do país para a revolução socialista, a reação e a propagação das divisões, a ousada Marcha de Roma (cujo centenário ocorreu em outubro 1922) e a eficácia implacável Por uma ideologia política que escapa às classificações de governança por ação violenta.

Os protagonistas são o fundador do fascismo pelo menos tanto quanto seus representantes apoiadores, expressando-se na terceira e primeira pessoa, Marinetti, D’Annunzio, Margherita Sarfati, os opositores Nicola Bombacci, Pietro Nene e Giacomo Matteotti (também capturados na transmissão de correspondência com a esposa Vilia), e Italo Balbo , desmobilizado da Grande Guerra e toda uma nuvem de pessoal de baixo. O protagonista é toda a comunidade nacional, o “país enigmático”, como se o surto não fosse “o hospedeiro desse vírus em expansão, mas o hospedeiro”.

Uma representação de Massimo Popolizio, tirada do romance de Antonio Scorati; Colaboração com o dramaturgo Lorenzo Pavolini. Cenas de Marco Rossi, figurino de Gianluca Specca, iluminação de Luigi Biondi, vídeo de Riccardo Fratti, voz de Alessandro Saviosi, movimentos de Antonio Bertosi.

Com Massimo Popolizio, Tommaso Ragno, e com Riccardo Pucci, Gabriel Brunelli, Tommaso Cardarelli, Michele del Utri, Giulia Hetfield de Renzi, Raffaele Esposito, Flavio Francucci, Francesco Giordano, Diana Mania, Paolo Museo, Michel Usui e Alberto Onofretti, Santorris Pirolat , Santorris Pirolat.

Produzido pelo Piccolo Teatro di Milano-Teatrouropa, Teatro di Roma e Luce Cinecittà em colaboração com o Centro Teatral Santacristina. Gravado no Piccolo Teatro de Milão em setembro de 2022. Projeto Editorial Felice Cappa, TV Dirigido por Marco Odeto, Produtora Executiva Serena Cemberini, Curadoria de Giulia Morelli.