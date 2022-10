Silvia Tovanen, você já se perguntou o que ele fazia antes do sucesso? Você vai se surpreender

Silvia Tovanen Isto é o que ela fez antes de seu sucesso Você ficará surpreso: aqui estão os detalhes de sua história e sua curiosidade

Ela é uma das líderes de orquestra de sucesso que deixou o público sem palavras por sua humildade, profissionalismo e talento, Sílvia Tofanen. A mulher esteve à frente do programa popular por muitos anos que obteve uma porcentagem muito boa de peças, considerada Verissimo pela segunda família. Muitos ficaram curiosos para descobrir o passado das figuras influentes de hoje no mundo da televisão e o que eles eram. Hoje revelamos a você no locutor que os italianos adoram.

Os primeiros passos no mundo do entretenimento Silvia Tofanen começa a emocioná-la ao participar do famoso concurso Miss Itália em 1997, no qual fez as seleções finais. Apesar de tudo, as mulheres são representadas no programa popular Viajando em 2000, no papel de “CartinhaJuntamente com Elari Blasey e Alicia Mancini, agora influentes no mundo da televisão.

Terminada a experiência no programa mencionado, comecei a fazer o popular Italia 1 Mosquito, e continuei com a Non solo moda, uma coluna dentro da Tg di Italia 1 onde a mulher ficou lá por sete edições (simplesmente até 2009)). A notoriedade da menina vem graças à gestão de Verissimo, que hoje considera sua segunda família. O programa é um dos mais apreciados e seguidos pelos espectadores entre as vastas extensões propostas pela Mediaset.

A bela Silvia Tofanen viveu um drama que o chocou para sempre: o desaparecimento de sua querida mãe, Gemma Barison, que era muito apegada a ela. A apresentadora revelou em entrevista que seus pais sempre a apoiaram nas escolhas mais importantes de sua vida, revelando: “Mamãe disse: Vá viajar, não seja como eu que fiquei aqui. Igual ao meu pai. Era como se ele estivesse me dizendo: Eu te ensinei a andar, agora é a sua vez.”.

Muitos sempre tiveram curiosidade de saber que trabalho a bela Silvia Tovanen fazia antes de desembarcar na TV.

De acordo com a análise do Youmovies.it, a menina tinha apenas dezoito anos e trabalhava como garçonete Limpador e garçom em seu país. Pouco tempo depois, um fotógrafo local a ofereceu para trabalhar como modelo para catálogos de roupas de esqui. Apesar da oposição do pai, que é muito ciumento, a mulher inicia esse novo negócio.

O resto…. É história!