“Tive dois tipos de câncer. Sei que estou com um pé na cova. Tudo o que vem agora é um bônus.”

Nova York, 6 de setembro de 2023 – Linda Evangelista Diz-se com o coração aberto para Jornal de Wall Street Revela a provação pela qual ela passou desde seu diagnóstico em 2018 câncer de mama Durante uma mamografia. A modelo e fotógrafa canadense de 58 anos diz que sofreu de: Mastectomia bilateral Imediatamente após o primeiro diagnóstico. “Sem hesitar, porque queria deixar tudo para trás e não ter que lidar com tudo”, diz, mas em julho do ano passado a doença voltou com outra massa no peito e ele precisou ser operado, explica Evangelista. Quimioterapia e radioterapia. “Assim que ele retornar, há uma chance de que ele retorne novamente”, comentou Jamal nas passarelas.

O oncologista explicou-lhe recentemente que o prognóstico no momento é “bom, mas não ótimo”.Eu sei que estou com um pé na covaMas estou com vontade de comemorar – continua a cimeira, que não perdeu a fé -. Já passei por alguns problemas de saúde horríveis. Estou feliz em comemorar meu livro (“Linda Evangelista fotografada por Steven Meisel”) Essa é a minha vida. Estou muito feliz por estar vivo. O que quer que venha agora é uma recompensa.”

Até agora, apenas algumas pessoas sabiam sobre esta doença. “Eu mantive isso em segredo. Poucas pessoas sabiam disso. Não sou daquelas pessoas que tem que compartilhar tudo”, continua Linda Evangelista, explicando que agora está pronta para compartilhar sua batalha contra o câncer.

Linda Evangelista na capa da Vogue 2022 com Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell

Linda Evangelista, que se autodenomina A ‘Sobrevivente em espera’Em breve no Apple TV+ Série de documentários sobre supermodelos., dedicado às rainhas das passarelas dos anos 90 (ao lado dela estão Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington). Ela apareceu com seus colegas na capa do ano passado Revista VogaPela primeira vez depois de alegar que estava “desfigurada” devido a um procedimento errado de cirurgia plástica.