anúncios

Castel Sant’Angelo, Galeria Borghese, Casa Milan, Aquário Cala Gioneni, Icono Roma, Palazzo Pisani, Vinhedo de Leonardo, Devore e Escola de Culinária Walks of Italy

Mas também o Castelo de Windsor, o Museu Thyssen-Bornemisza, o Museu do FC Porto, a Fundação Louis Vuitton, o Museu Van Gogh, o Museu de Arte Moderna e o Louvre Abu Dhabi.

anúncios

os ingressos

Anunciado Nomeação da sétima edição do

Prêmios de lugares incríveis

O prémio anual celebra os melhores museus, atrações e experiências de Itália, França, Holanda, Reino Unido, EUA, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Portugal.

Sete categorias, cinco das quais baseadas em avaliações de clientes:

O lugar mais incrível, melhorar museu, melhorar família perícia,

melhorar professor conhecido E melhorar atividade

Dois em ordem voluntária: Ele deveria criativo lugar E Melhor joia escondida

Castelo Sant’Angelo, Galleria Borghese, Casa Milano, Itáliamas também o Castelo de Windsor, o Museu Thyssen-Bornemisza, o Museu do FC Porto, a Fundação Louis Vuitton, o Museu Van Gogh, o Museu de Arte Moderna e o Louvre Abu Dhabi: são Lugares um favor No mundo todo capaz de atrair turistas internacionais Cada temporada, e este ano, são apenas algumas de suas atrações Indicações para a sétima edição do Prêmios de lugares incríveisO prémio que é organizado e atribuído todos os anos pela os ingressos para Celebre museuso atrações e a perícia para Itália, França, aldeias um pouco, reino unido, Estados unido, Os Emirados Árabes Unidos Árabes unido, Espanha E Portugal que foram apresentados aos visitantes As melhores experiências.

Entrega de prêmios este ano Duas novas categorias: Melhor experiência familiar E A melhor atividade.

A categoria Melhor Experiência Familiar será premiada Jardim zoológico, aquários, Jardins brincadeira, Jardins para Característica E Jardins água excepcional A quem eles estão se dirigindo? famílias Eles querem gastar momentos nunca se esqueça junto. No entanto, a categoria Melhor Atividade irá destacá-la Passeios E visitas Turista excepcional, Cruzeiros Turista, entretenimento, perícia culináriaE atrações turísticas atividade.

Outras categorias são O lugar mais incrívelpara museus e atrações que atraem o maior número de turistas e obtêm as melhores avaliações; O melhor museupara museus e galerias de arte com as pontuações mais altas com base nas avaliações deixadas pelos visitantes; o melhor professorpara catedrais, igrejas, castelos, palácios e marcos históricos ou icônicos com as pontuações mais altas com base nas avaliações deixadas pelos visitantes; O lugar mais inovadorDedicado a museus e atrações que continuam a impulsionar a indústria através de estratégias de marketing criativas, novas tecnologias, iniciativas de sustentabilidade e outros meios; Melhor joia escondida Para atrações únicas ou de nicho, fora do comum, mas capazes de oferecer experiências incríveis e inusitadas aos seus visitantes.

Selecione indicações para categorias Melhor experiência familiar, A melhor atividade, O lugar mais incrível, O melhor museu E Os melhores marcos sim ele é Com base em mais de 1,6 milhão de avaliações de clientes em Tiqets.com; Categorias O lugar mais inovador E Melhor joia escondida Em vez disso, eles dependem disso Candidaturas voluntárias Ei Os vencedores Eles serão Especificadas por um júri de especialistas culturais E especialistas regional para cada um dos seis países envolvidos.

Os jurados deste ano incluem Douglas Quinby, CEO da Arival, Javier Zuri, Diretor Web da Viajes National Geographic, Anthony Amos, Chefe de Desenvolvimento e Membros da UKInBound, e Frederik van Owerkerk, Professor Sênior da Universidade de Breda, na Holanda.

Os vencedores das sete categorias dos oito países participantes serão anunciados no dia 18 de setembro.

para Itáliaentre as indicações ao prêmio apresentadas com base nas avaliações dos usuários do Tiqets, há Castelo de Santo Ângelo (lugar mais maravilhoso) Galeria Borghese (melhor museu) e Casa de Milão (o melhor professor); Entre os indicados ao Prêmio de Indicação Voluntária, estãoAquário Cala Gonone, prédio Bizano Vinhedo para leonardo, Escola de culinária Devour & Walks of Italy E ícone Roma.

mas também em Espanha, o Museu Thyssen-Bornemisza (local mais famoso), a Fundació Joan Miró (melhor museu), a Casa Milà – La Pedrera (melhor ponto de referência); no Museu Português do Porto (o local mais famoso), na Fundação de Serralves (o melhor museu), no Mosteiro dos Jerónimos (o melhor professor); no Castelo de Windsor, Reino Unido (lugar mais famoso), Titanic Belfast (melhor museu) e Stamford Bridge (melhor ponto de referência); na França, Château de Villandry (mais exclusivo), Fondation Louis Vuitton (melhor museu) e Disneyland Paris (melhor experiência familiar); Na Holanda, Museu Van Gogh (lugar mais incrível), Mauritshaus (melhor museu), Keukenhof (melhor marco); Nos EUA, o Museu de Arte Moderna (MoMA) (lugar mais legal), a Academia de Ciências da Califórnia (melhor museu) e o Aquário do Pacífico (melhor experiência familiar); Para os Emirados Árabes Unidos, Louvre Abu Dhabi (localização mais exclusiva), Museu do Futuro (melhor museu), Emirates Zoo (melhor experiência familiar).

A lista completa de nomeações por país para os Prémios de Revisão e uma descrição mais abrangente dos critérios de elegibilidade para cada prémio podem ser encontradas aqui.

“Os 2023 Remarkable Venue Awards revelaram uma excelente lista de indicados, apresentando os melhores lugares e experiências na indústria de museus e atrações. Estimulados por mais de um milhão de clientes satisfeitos da Tiqets em todo o mundo, esses locais deixaram uma marca indelével em seus visitantes. Lawrence Lorink, CEO da Tiqets, comentou. Estamos extremamente orgulhosos de nossa parceria com eles e esperamos celebrar sua excelência.”.

Para participar da Cerimônia de Premiação Global em 18 de outubro:

Após o anúncio dos vencedores regionais em 18 de setembro, os vencedores globais do 2023 Great Places Awards serão revelados na cerimônia anual de premiação organizada pelo Tourism Innovation Summit (TIS). A cerimónia incluirá um discurso de Mark Makki, especialista em inovação, transformação digital e liderança, que é capaz de orientar as pessoas a libertarem a sua criatividade e a melhorarem a sua capacidade de inovar.

Para mais informações sobre como participar do evento, presencial ou online, acesse: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/

Sobre o Prêmio Great Place

Os Tiqets Remarkable Venue Awards foram criados para reconhecer e celebrar as melhores atrações, museus e experiências dos países mais visitados do mundo. Os Remarkable Venue Awards foram realizados pela primeira vez em Paris em 2017 e, desde então, museus e atrações foram homenageados em França, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido, EUA, Portugal e Emirados Árabes Unidos. O evento deste ano será realizado no Tourism Innovation Summit, em Sevilha, no dia 18 de outubro de 2023. A seleção das atrações vencedoras nas categorias Melhor Museu, Melhor Experiência Familiar, Local Mais Único, Melhor Atividade e Melhor Atração é baseada em mais de 1,6 milhão de avaliações. De comentários de usuários da Tiqets. As categorias “Melhores Objetos Escondidos” e “Mais Inovadores” são julgadas por um painel de especialistas do setor.

Sobre tweets

A Tiqets é uma das principais plataformas de reserva online de museus e atrações do mundo, disponível em mais de 60 países, mais de 1.000 cidades e 17 idiomas. Desde 2014, a Tiqets tem a missão de ajudar milhões de viajantes a encontrar novas maneiras de vivenciar a cultura e ter as melhores experiências em um destino. Com sede em Amsterdã, a Tiqets emprega mais de 200 pessoas em todo o mundo, em cidades como Londres, Paris, Roma, Barcelona, ​​Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadélfia, Viena, Copenhague e Bangkok. Para mais informações, visite Tiqets.com



Ingressos on-line:

https://www.tiqets.com/it/

https://www.facebook.com/Tiqets

https://www.instagram.com/tiqets/

https://www.linkedin.com/company/tiqets/

https://twitter.com/tiqets

Jornal Informação igual e neutra, dando voz a todas as fontes de informação

anúncios