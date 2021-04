Zanechi: “Primeira vez no palco? Dramático. O que eu acho de Salvini e Drake …”

“Eu sempre amei música.” Eva ZaneishiTrês vezes vencedora do Festival de Sanremo, apresentadora de televisão e ex-deputada do Parlamento Europeu, recupera a sua carreira connosco e fala-nos da actual situação política e de saúde.

Quando você descobriu sua paixão pela música?

“Sempre. Sempre canto. Mesmo no ensino fundamental a professora me fazia cantar na frente de todas as crianças. Minha mãe cantava todos os romances de Verdi e eu cantava na igreja, em casamentos, batizados ou funerais. Ela estava sempre dentro de mim. “

Quão difíceis são os anos de treinamento?

“Eu vim de uma cidade pequena e sofri muito. Na época que eu fui para a escola, a gente estudava música, solvio e respiração, mas pode ser feito ou não feito. A escola verdadeira era cantar em todo lugar: em festivais folclóricos, em clubes, em festivais. Você não tem seu professor ou uma orquestra. Eu vim com sua partitura debaixo do braço, dei para a orquestra do momento e cantei. Esta é uma ótima escola. “

Quando ele percebeu que iria “penetrar”?

“Em 1964, após a primeira gravação, um blues chamado” Come I Wish “que ouvi nas jukeboxes à beira-mar, vendo as paradas e entrando nas paradas. Aí comecei a entender que talvez pudesse até fazer isso.”

Ela é a mulher que ganhou mais exemplares do Festival de Sanremo. Que sentimentos você sentiu quando se acostumou com o teatro?

“A primeira vez foi dramática porque eu estava muito tímida e apavorada. Quase me empurraram para o palco. Na primeira vez que ganhei com Não Pense em Mim ao lado de Claudio Villa, a alegria foi um pouco diluída porque foi o ano da morte de Tenco ele mesmo. Depois, pela segunda vez. Com Zingara com Bobby Solo foi lindo, mas cada vez que vou a Sanremo me sinto bem porque você aposta tudo. Agora um pouco menos, mas enquanto eu perdi o Festival de Sanremo, parei de trabalhar por um ano . Não dava para gastar. As noites e seus honorários foram cortados. Coisas incontáveis ​​aconteceram, foi terrível então os cantores estavam cheios de tensões, medos e expectativas. “

Você tem algum conto não publicado sobre Sanremo?

“O festival foi lindo durante os ensaios, mas também depois porque estávamos todos no hotel e passamos ótimas noites juntos e deixamos escapar um pouco do medo desse evento”.

Quem é o colega que você mais respeita? Qual é a sua estimativa mais baixa?

“Respeito muito a Katrina Cassili, mas não digo a quem respeito menos porque este é um trabalho muito árduo em que a pessoa está sempre sob escrutínio e nunca me permitirei. Então, há claramente aqueles que amo mais e aqueles menos.”

É difícil para uma mulher na Itália trabalhar até no campo da música?

“Não, a única dificuldade era o fato de que, na década de 1970, as gravadoras diziam que as mulheres não estavam vendendo os discos. Talvez isso também pudesse ser verdade, mas negamos esses rumores porque Pavon e eu vendemos milhões de gravações, e obviamente foram Mina, Melva e Patti Bravo. Vanoni está vendendo muito bem. “

A música mudou desde o início até hoje para melhor ou para pior?

“A música se desenvolve, depois se reflete, depois se acelera. É fundamental que entendamos os gostos em mudança, especialmente os gostos dos jovens, que também fazem uma música muito bonita e agradável. Entre os jovens, a melodia se aproxima do vencedor porque” a Itália vem de a melodia. Não devemos esquecer a tradição italiana, porque se formos para a tradição da música inglesa ou americana, nosso poder se distorce e não ganhamos. Os jovens deveriam ter essa música própria com certos ritmos, mas eles não cantam, falam algumas palavras e daqui a dez anos não haverá mais nada. Em vez disso, como um deodato, ele faz música e então surge a bela música. O vestido deve ser novo, mas as raízes não devem ser esquecidas. “

Como você conheceu Berlusconi?

“Eu o conheci porque trabalhei 15 anos na empresa dele e ele lidava diretamente com tudo o que acontecia em seus televisores. Um grande cara, grande empresário, muito capaz e muito simpático, ele elevou sua empresa a verdadeiros níveis de competição com Rai. “

Você já esperava que fosse um sucesso no Ok, é o preço certo?

“Foi um formato americano de sucesso, não um clichê e sim, foi um sucesso por sua simplicidade e pela verdade que transmite.”

Por que você decidiu entrar na política?

“Sempre gostei muito de política, os políticos são um pouco menos. Somos política, debate e somos. Todos devíamos estar envolvidos na política. Não tive grandes reivindicações, foi um pouco de retração, mas Estou curioso e queria experimentar também. Experimentei. Não me arrependo. São experiências úteis na vida. “

O que você acha do governo de Draghi?

“Ele provou ser um homem muito capaz e acho que não se encontrou em nenhuma dificuldade como está hoje porque se trata de tantas mentes que pensam diferente. Espero que ele consiga cumprir o que prometeu e faria. Eu confio e espero por ele. “

E por Matteo Salvini?

“Quando uma pessoa atinge certos níveis, significa que ela tem carisma, personalidade e consegue falar com as pessoas porque o imbecil não chega a lugar nenhum”.

Como você avaliaria um vídeo do Grillo?

“Não estou comentando sobre o vídeo. Só posso dizer que Grillo é um grande comediante, e um grande showman que merece ser elogiado porque criou um poder político incrível do nada e isso deve ser reconhecido.”

Ela tinha cobiçado. Você estava com muito medo?

“Fiquei no hospital dez dias com pneumonia intersticial, não foi agradável, mas não foi muito assustador. Temos que ter cuidado com todos os cuidados necessários porque senão vamos ver o que acontece. Aí, claro, agora as pessoas estão cansadas porque estamos continuando com isso. “Gramática por mais de um ano. Vamos nos alimentar até sairmos logo.”

Quão importante é a fé nesses momentos?

“A fé deve ser sempre importante. Claro que somos todos um pouco covardes: quando precisamos, recorremos à ajuda de Deus. Nesses momentos, claramente, é muito importante para cada um de nós. Pelo menos para mim era.”

Como você concilia o início do mundo do entretenimento com o toque de recolher?

“Vai ser longo, doloroso e cansativo, porque mesmo que haja uma reabertura, só mil pessoas podem sair ao ar livre, mas como pode um teatro de 500 lugares fazer os grandes espetáculos? os trabalhadores? Pequenos espetáculos. Esperemos, entretanto. “” As coisas mudam e vão para melhor. Sou a favor de reabrir, mas quem tem que decidir. “