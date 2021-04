Rakuten TV lança mais de 90 canais de linha gratuita

Roma – Rakuten TV Anunciou hoje que está expandindo a oferta existente da AVOD com uma introdução Mais de 90 canais de linha gratuita Em 42 mercados europeus, combinando assim a melhor programação e entretenimento dos principais canais internacionais, conteúdos locais renováveis ​​bem como os novos canais temáticos que são proprietários. A tela vai melhorar muito a experiência do usuário, proporcionando mais entretenimento em todos os momentos de graça.

O lançamento será progressivo, com o objetivo de aumentar ainda mais a oferta Nos próximos meses. O lançamento marca mais um passo no crescimento da empresa e reforça ainda mais o objetivo da Rakuten TV de oferecer uma ampla gama de conteúdo que pode atender a todas as necessidades.

A programação mudará dependendo da região, com uma ampla gama de classes incluídas Filmes, entretenimento, estilo de vida, música, esportes, notícias e programas de TV e Conteúdo para crianças. O programa trará grandes marcas globais, como Bloomberg TV, Bloomberg Quicktake, CNNi (disponível no Reino Unido, Alemanha e Polônia), Euronews – o primeiro canal direto integrado nas ofertas AVOD da Rakuten TV – Qwest TV, Reuters e conteúdo fornecido pela XUMO , que inclui 8 canais Stingray, The Hollywood Reporter e outras marcas mundialmente famosas da Condé Nast, como Glamour, GQ, Vanity Fair, Vogue e Wired.

O público encontrará uma seleção cuidadosamente selecionada de conteúdo local em Uma ampla gama de categorias, Por meio de parcerias com os principais grupos de mídia europeus para apresentar novos canais como Bizzarro Movies e Secret Cinema na Itália, ¡Hola! Play and Planeta Junior – o líder europeu em conteúdo de entretenimento para crianças e famílias – na Espanha, bem como canais locais estabelecidos, como FilmRise, TalkRadio e LEGO Channel no Reino Unido, Netzkino, Waidwerk Free, Tierwelt Live e Deluxe Lounge HD na Alemanha .