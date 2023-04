Lancia inicia uma nova era e retoma de Ypsilon e Gamma

O Lancia Gamma (que será o carro-chefe) está de volta, junto com o 100% renovado Delta e Ypsilon, que também terá uma ‘irmã’ esportiva de 240 cv com as icônicas iniciais HF. Em Stellantis, a contagem regressiva que levará ao início oficial do novo ciclo da Lancia, empresa fundada em 27 de novembro de 1906, avança rapidamente. E a iminente Semana do Design em Milão é uma oportunidade de mostrar ao público e aos entusiastas a nova cara da Lancia, graças ao conceito de Pu + Ra HPE, ou seja, droga de alto desempenho (100% elétrico, 700 km de autonomia, 10 minutos para recarregar , consumo de energia inferior a 10 mil watts por 100 quilômetros) que foi demonstrado pelo CEO Luca Napolitano, juntamente com Jean-Pierre Bloy, chefe do Stellantis Style Center e designer de Lancias futuristas, no Museu de Ciência e Tecnologia “Leonardo da Vinci “Cidade Lombarda. A Lancia, que completa o trio Stellantis de marcas premium com a Alfa Romeo e a francesa DS, prepara-se para regressar aos mercados europeus (Alemanha, França, Espanha, Holanda, Bélgica e Portugal).

O cronograma de lançamento foi confirmado por Napolitano: o primeiro trimestre de 2024 é o novo Ypsilon com motores híbridos e elétricos; no ano seguinte, Ypsilon HF (4 centímetros de largura e inferior); Em 2026, Gamma (4,70 metros de comprimento) é relançado; Então, no ano de 2028, o renascimento do delta também. A partir de 2026, serão lançados apenas carros 100% elétricos, sendo que a partir de 2028 a marca passará a vender exclusivamente carros a bateria.

Repetiu bravamente o desafio, pois esperava muito um adeus aos motores de combustão interna. Ainda assim, o sorriso de satisfação com que o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, saudou o duplo rugido de seu antigo Lancia Stratos durante um rali no filme que abriu o evento de Milão continua significativo. Na verdade, elegância, paixão e esporte sempre foram os elementos centrais do DNA da marca.

Assim, a Lancia prepara-se para abrir um novo capítulo na sua longa história, sob a bandeira do espírito italiano e das letras do alfabeto grego que marcaram os seus sucessos.

Além disso, o conceito Pu + Ra HPE representa o primeiro modelo inspirado no mundo do mobiliário, graças à colaboração iniciada com a Cassina, líder no setor de alto padrão. “Começando com o novo Ypsilon – explicou o CEO da Lancia Napolitano – nossos futuros carros serão inspirados no conceito Pu + Ra HPE.”

Enquanto isso, a Stellantis está desenvolvendo novas plataformas abertas capazes de atualização contínua no ar, graças à inteligência artificial. Existe a plataforma “STLA Brain” que gerencia todas as funções do carro, desde o carregamento até a direção autônoma e o entretenimento; “STLA AutoDrive” para diferentes níveis de condução autónoma; E a plataforma “STLA SmartCockpit”, que vai transformar a viatura num espaço pessoal interativo para poder, por exemplo, estacionar a viatura com um simples olhar num espaço aberto, confirmando a escolha com um aceno de cabeça.

As inovações, essas, são desenhadas por Ned Couric, o americano responsável pela Stellantis Technologies. Todas as plataformas sobre as quais serão construídos os novos modelos do grupo, de acordo com as linhas e investimentos previstos no plano estratégico “Give Forward” até 2030.