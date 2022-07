Totti Elari, Blasi está na Tanzânia com seus filhos para protegê-los de fofocas

Pegue um avião e viaje para o outro lado do mundo com as únicas pessoas que realmente importam: seus filhos. Elari Blasey escolheu ir Na Tanzânia para um safári Com sua irmã Sylvia e filhos: Christian, 17, Chanel, 15 e Isabelle, 6. Um feriado planejado há algum tempo e documentado imediatamente nas redes sociais, porque Elari queria dar aos seus filhos uma experiência única (todos eles são apaixonados por animais) e queria tirá-los do hype da mídia dos últimos dias. Sua separação de Totti correu o mundo, razão pela qual a apresentadora optou por se afastar da Itália e Roma ontem à noite: proteger seus filhos, neste momento e no futuro, é a prioridade para ela e Francesco. Até porque amanhã sai o Chi semanal com outras fotos e outras tretas também relacionadas à história de Totti com Noemi Bocchi e relacionadas a novos números ao lado dela, então é melhor você fugir muitas horas de avião e tentar. Isole-se.