Música com look 2022 | Jornal de música

Saiu no mês passado junho Música com vista para 2022O mobile summer festival está agora na sua terceira edição, que apresenta um outdoor para 37 concerto Espalhe por todo o território italiano através do caminho que terminará no próximo 23 de setembro. Rota diversificada composta por diferentes datas, promovida pela comitê de assuntos Com o Projeto Cultural Criativo Demore del Quarteto e aAssociação de Casas Históricas Italianas Foi criado em cooperação com Agência Nacional de Turismo Enit.

Um festival de música itinerante original, onde os sons da música clássica reviverão lugares extraordinários da Itália, desconhecidos e íntimos, resultado de importantes descobertas entre parques e casas históricas, investigadas para promover o desenvolvimento de um turismo lento, apaixonado e curioso. Capaz de atrair um público heterogêneo para descobrir a Itália escondida.

Nesta perspectiva, os vários concertos apresentam-se também como uma oportunidade para organizar viagens únicas, seguindo as preciosas ideias Mapa interativo do festivaldesenhado para Apoiar todas as realidades de descentralização que são o tesouro do nosso país.

Show de Música 2022 – Mapa Virtual

Disponível para todos on-line e acessível através do site www.musicaconvista.itcoletar mapa Cerca de 600 empresas Com o objetivo de dar a conhecer e promover o património cultural, gastronómico, vitivinícola e natural da região que acolhe os concertos Musica con Vista. Também neste contexto, o Musica con Vista apresenta-se como um espetáculo cultural que representa mais do que um festival de música clássica e a descoberta da região: é uma verdadeira tónica que testemunha o trabalho dos operadores e instituições culturais e turísticas que diálogo e rede através de um desenvolvimento cadeia de suprimentos sustentável e promoção para sistema de país.

Música de alguns deuses Os melhores jovens músicos italianos e internacionais Acompanhado de visitas a aldeias, casas, jardins históricos, locais culturais, degustações, excursões, caminhadas e ciclismo, propostas originais coordenadas por Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane e reportadas aos mais diversos públicos, com a inestimável colaboração de Clube Italiano de Trekking, Garden Route Itália, Fundo Ambiental Italiano FAIE as cultura colaborativa.

Castelo de Bellassi – Trento

Com o objetivo de ser o mais amplo possível, o festival oferece bilhetes com tudo incluído, de 0 a 10 euros, com o objetivo de atrair cada vez mais pessoas para o mundo da música clássica. Ambição é se tornar um motor Desenvolvimento sustentável A cadeia de abastecimento cultural e turística nacional, para apoiar jovens músicos e pequenas aldeias. Para isso, durante todo o mês de julho até setembro, um festival de música é realizado em toda a Itália, De Trento a PalermoGraças aos concertos organizados por 19 grandes organismos de concertos históricos italianos que fazem parte do Comitê AMUR.

Os primeiros concertos do festival foram incluídos na programação Novo Festival Europeu da Bauhaus, promovido pela Comissão Europeia de 9 a 12 de junho de 2022: “Musica con Vista é um sistema nacional aberto à Europa. Nossa presença no The New European Bauhaus Festival é um importante reconhecimento que atesta até que ponto a música pode ser um motor de diálogo intercultural e um maestro global.” eu anunciei Francesca Moncada de PaternoPresidente do Comitê AMUR e fundador do Le Dimore del Quartetto.

Palazzo Biscari, Catânia

Musica con Vista é uma oportunidade imperdível de dar tempo e espaço à beleza que nos cerca, a um passo de nossa casa: “Um show dentro de um show – diz ele Giacomo de Thien, Presidente da ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane – com entretenimento musical de renomados profissionais no palco de algumas das mais belas casas históricas da Itália. A temporada de concertos no Musica con Vista é uma oportunidade única de mergulhar na cultura e tradições italianas, uma oportunidade de descobrir os lugares que são nossa identidade. Sob a bandeira do turismo verdadeiramente sustentável, capaz de tornar também campeãs as regiões do interior do país.”

O áudio é projetado para alcançar lugares extraordinários como o mapeamento da Nova Geografia: «Desenvolver desculpas para viajar – destacando o Giorgio Palmucci, Presidente da ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo – Não há nada mais expansivo e acelerado do que um festival de música em lugares inesperados, para celebrar a nova era de olhar não convencional e inovador na forma como viajamos e dar mais ênfase ao tempo disponível . Agarrando-se a qualquer direção e querendo se perder nas terras que oferecem recantos do melhor da Itália pura. É como se a música se tornasse uma agência de viagens inesperada que leva ao seu melhor habitat para fornecer insights e ajudar na compreensão dos aspectos mais interessantes e não considerados do espaço. Os espaços de música e sua localização são um suporte para entender e ampliar o valor da experiência que chamamos de viagem.”

Casa Romei, Ferrara (foto de Giacomo Brini 2017)

Gianni Lita Ela também testemunhou a adesão e apoio ao projeto da Associação Civita, que concedeu patrocínio para esta edição do festival. “Civita é a ‘casa histórica’ da promoção cultural do território italiano – enfatizou Lita – e ele só está satisfeito com uma iniciativa que combina música italiana e beleza. Que leva a música aos lugares mais emocionantes do nosso país. Assim como o o famoso maestro “Quartetto Italiano” trouxe a música italiana e a imagem da Itália em torno do cientista “.

Ettore Pagano

entre Próximas festas Do mural Musica con Vista, entre outros, terça-feira 19 de julho (20h30) Encontro – Realizado na varanda do Palazzo Ferretti, Museu Arqueológico Nacional de Marche Ancona e organizado pela Associação Amici della Musica “G. Michelli “Ancona de Marche Concerti – com violoncelista Ettore Pagano, um jovem músico que se destacou na audição final do 18º Concurso de Violoncelo Khachaturian em Yerevan, Armênia, conquistando o primeiro prêmio absoluto neste prestigiado concurso internacional; o 21 de julho (21h) na Casa Romi em Ferrara e organizado pela Ferrara Musical Association Trio Chagall, um dos três vencedores da seleção “AMUR Novos Talentos” 2022 e da bolsa “Piero Farulli” do Comitê Nacional Farulli 100; o 25 de julho (21h00), graças à organização dos Amigos Sicilianos da Música em Palermo, formação portuguesa quarteto tegu Que se apresenta pela primeira vez na Itália na Basílica de Santa Maria dello Spasimo em Palermo.

Quarteto não

Entre as nomeações subsequentes encontramos 1 de setembro (21h15) A noite organizada pela Parma Concert Society no Mosteiro de Sant Oldarico que se caracteriza por uma formação inédita que consiste em uma realidade estabelecida como Quarteto não ao qual é adicionado Enrico Bronze, reconhecido talento para o violoncelo, com repertório que combina a música de Mendelssohn, Webern e Schubert; o 14 de setembro (20:00) É a sua vez Quarteto Leonardo, laureado com a Bolsa “Piero Farulli” do Comitê Nacional Farulli 100, protagonista de um concerto organizado por Amigos da Música em Pádua e apresentado no Parque Frassanelle – Villa Papafava em Rovolone; o 23 de setembro (18:00) Finalmente o pianista mundialmente famoso Alexandre Gadzhiev Encerra a programação Musica con Vista 2022 no Orto dei Thinkatori em Macerata com um concerto de piano dedicado a Chopin e organizado pela Macerata Music Appassionata Association for the Marche Concerts.

Jardim dos Pensadores, Macerata

Musica con Vista 2022 é possível graças ao apoio da Aon e Poste Italiane, e patrocinado pela ENIT – Agência Nacional de Turismo, Fundação Italia Patria della Bellezza, Fundação Symbola e Associação Civita. O parceiro de mídia do festival é gdm – journaledellamusica.it.

Programa completo e informações no site www.musicaconvista.it.