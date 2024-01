Copa das 3 Nações: Itália, Espanha e Portugal competem em LoL e outros Riot Games

Riot Games anunciado Copa das 3 Nações, um formato inovador de eSports desenvolvido para comparar diferentes países em seus principais jogos. A primeira edição ocorrerá em Itália, Espanha e PortugalTrês países terão que se confrontar Liga dos lendáriosVALORANT, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics. As equipes, lideradas por diferentes influenciadores de cada país, competirão no Twitch de 7 a 8 de dezembro.

A Copa das Três Nações servirá como Evento final Para a temporada competitiva de vários jogos, faremos isso de forma inovadora e surpreendente.

O evento para o qual a Riot Games contará com apoio LVP (Grupo Mediapro), apostará no entretenimento e na geração de conteúdos, sem esquecer o que distingue as duas empresas: a concorrência. Três seleções participarão da primeira edição da Copa das Três Nações: Espanha, Itália e Portugal.

Os líderes dessas equipes serão os criadores espanhóis Ebay e Christenini, a famosa emissora e criadora de conteúdo Terinas pela Itália e o recém-nomeado treinador dos Imortais (LCS), André Guilhoto, como capitão de Portugal. Os membros da equipe relevante serão anunciados nos próximos dias.

“A Tri Nations Cup é um evento que reúne as diversas comunidades da Riot Games, ao qual acrescentamos o elemento competitivo que caracteriza o LVP. Queremos que seja uma celebração de e para a comunidade, ajudando-nos a olhar para trás e a recordar os melhores momentos, mas também a começar a olhar para o que nos espera em 2021, ano em que a LVP voltará a liderar o grande mercado nacional. competições.“, Está claro Jordi SolerCEO da LVP.

“Estamos testemunhando um momento único na história da Riot Games para poder desfrutar, junto com a comunidade, de diferentes jogos e gêneros que oferecem formatos competitivos em diferentes níveis. Este momento, aliado à ideia de reunir diferentes comunidades e assim acolher os recém-chegados, levou-nos à decisão de criar um evento em que Espanha, Itália e Portugal tentarão competir num torneio multidisciplinar, que misturará entretenimento e competição para todos os nossos videogames. Acreditamos que o formato de torneio amistoso incentivará exatamente isso: que toda a comunidade, tanto a comunidade de League of Legends quanto a nova comunidade formada com a chegada de novos títulos, se unam mais do que nunca para apoiar a representação de seus times, e celebrar assim um ano histórico.“, ele afirma Edgar Medina RodríguezDiretor da Riot Games na Península Ibérica e Itália.

A Copa das Três Nações será realizada 7 e 8 de dezembro Apresentará alguns dos rostos mais famosos do ecossistema de jogos. As semifinais de cada partida serão realizadas no primeiro dia, enquanto as partidas de terceiro e quarto lugares e a grande final serão realizadas no dia seguinte. O quadro de medalhas também será usado para determinar qual divisão levará para casa o maior número de troféus na primeira Copa das Três Nações.

A Copa das Três Nações pode ser assistida online via Canal LVP no Twitch. Além da competição em si, cada programa incluirá os principais lançamentos de jogos da Riot Games ao longo de 2020, prévias do que 2021 trará, oportunidades para criadores em todos os títulos e muitas surpresas para os fãs.